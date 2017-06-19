Орлова выходит замуж за друга Фриске
О личной жизни Ольги Орловой известно крайне мало. В 2000 году артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Карманова, от которого родила сына Артема. Однако в 2004 году пара оформила развод. Также у Ольги был продолжительный роман с продюсером Ренатом Давлетьяровым. А сейчас появилась информация о том, что Орлова собирается замуж за нового возлюбленного.
Это стало известно на съемках мистической передачи "Человек-невидимка". Подробности биографии Орловой рассказали криминалист, гадалка, хиромант, психолог, маг и шаман.
Так, криминалист Виктор Колкутин по отпечаткам пальцев Ольги сообщил, что она – очень сильный человек, занимается бизнесом сразу в нескольких сферах, невысокого роста и на протяжении жизни у нее случались и взлеты, и падения. Виктор предсказал певице очередные неудачи в карьере после 45 лет.
Зашла речь и о личной жизни Ольги. Сама певица подтвердила, что была официально замужем один раз, а затем жила в гражданском браке. Теперь же Ольга вновь собирается под венец, сообщает Woman.ru.
Орлова рассказала, что с возлюбленным ее познакомила еще Жанна Фриске. "Мы оба Скорпионы, и когда ссоримся, я смотрю на него как в зеркало. Я понимаю, что "косячу", только когда вижу его косяки", – рассказала певица, не уточняя имени своего возлюбленного.
Ходят слухи, что Фриске познакомила Орлову со стилистом Евгением Кривенко. Кстати, роман с ним артистке уже давно приписывают. Однако сама Ольга предпочитает не комментировать слухи и не распространяться о своей личной жизни.
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