Орлова выходит замуж за друга Фриске

Как утверждают некоторые СМИ, скоро семейный статус Ольги Орловой изменится. Появилась информация о скорой свадьбе артистки, причем ее с будущим мужем познакомила еще Жанна Фриске.

О личной жизни Ольги Орловой известно крайне мало. В 2000 году артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Карманова, от которого родила сына Артема. Однако в 2004 году пара оформила развод. Также у Ольги был продолжительный роман с продюсером Ренатом Давлетьяровым. А сейчас появилась информация о том, что Орлова собирается замуж за нового возлюбленного.

Это стало известно на съемках мистической передачи "Человек-невидимка". Подробности биографии Орловой рассказали криминалист, гадалка, хиромант, психолог, маг и шаман.

Так, криминалист Виктор Колкутин по отпечаткам пальцев Ольги сообщил, что она – очень сильный человек, занимается бизнесом сразу в нескольких сферах, невысокого роста и на протяжении жизни у нее случались и взлеты, и падения. Виктор предсказал певице очередные неудачи в карьере после 45 лет.

Зашла речь и о личной жизни Ольги. Сама певица подтвердила, что была официально замужем один раз, а затем жила в гражданском браке. Теперь же Ольга вновь собирается под венец, сообщает Woman.ru.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июн 16 2017 в 2:26 PDT

Орлова рассказала, что с возлюбленным ее познакомила еще Жанна Фриске. "Мы оба Скорпионы, и когда ссоримся, я смотрю на него как в зеркало. Я понимаю, что "косячу", только когда вижу его косяки", – рассказала певица, не уточняя имени своего возлюбленного.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 15 2017 в 12:55 PDT

Ходят слухи, что Фриске познакомила Орлову со стилистом Евгением Кривенко. Кстати, роман с ним артистке уже давно приписывают. Однако сама Ольга предпочитает не комментировать слухи и не распространяться о своей личной жизни.