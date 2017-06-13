Больной Борисовой в юбилей разрешили позвонить дочери

Сегодня телеведущей Дане Борисовой исполняется 40 лет. Разумеется, еще недавно она и подумать не могла, что отмечать юбилей будет не среди звезд, а в клинике в окружении борющихся с наркозависимостью пациентов. Можно долго рассуждать о том, почему знаменитая блондинка там оказалась – неустроенность личной жизни, невостребованность в карьере, проблемы с дочерью.

Дана все происходящее с ней сегодня считает "абсолютно переломным моментом в жизни". "По окончании курса реабилитации я буду жить в полной трезвости, – уверена Дана. – Я уже очень изменилась и буду меняться дальше". Ей очень важно побороть зависимость – ради себя, ради дочери. Хотя и справиться с клеймом "наркоманка" будет очень сложно...



В тайской клинике, где находится Дана, порядки строгие – день расписан поминутно, сходить на пляж можно всего два-три раза в неделю. В остальное с Борисовой работают лучшие врачи центра, которые пытаются избавить звезду от зависимости. А она сама много занимается спортом, даже увлеклась тайским боксом.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 6 2016 в 9:53 PDT

Правда, состояние, в котором в Таиланд прилетела Борисова, изначально вызвало оторопь у медиков. "Она призналась, что не ест уже несколько месяцев, что регулярно употребляет аптечные препараты: нейролептики и антидепрессанты. К ним она настолько привыкла, что без них не могла. На 5–6-й день Дана смогла принимать нормальную пищу в виде коктейлей и смузи. Обычную еду, такую, какой питаемся мы, ее организм не воспринимал", – рассказывал газете "Зажигай!" глава национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Одно из правил пребывания в реабилитационном центре – запрет на связь с внешним миром. "У меня нет доступа к телефону, как и у всех реабилитантов. Я могу по понедельникам и пятницам, как и все, кто проходят это путь со мной, выходить на связь только в определенные часы", – рассказала Дана.

В начале июня она говорила со своим бывшим мужем Максимом. Очередной сеанс связи должен состояться сегодня. Медики в честь дня рождения Борисовой, как говорят, разрешили ей поговорить с дочерью Полиной. Причем обещают дать больше обычно положенного пациентам времени.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

Для телеведущей это очень важно, потому что ребенок – смысл ее жизни. Возможно, сегодня Дана запишет и очередное видеообращение к обеспокоенным ее положением поклонников. В реабилитационном центре Борисова находится на особом положении и врачи обещают пойти ей навстречу. Ведь она медийный персонаж и ей важно выстраивать коммуникацию с поклонниками.