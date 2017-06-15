Борисова раскрыла подробности побега из нарколечебницы

Dni.Ru удалось переговорить с телеведущей во время ее пребывания на родине. Дана была немногословна.

Всего несколько часов провела в России Дана Борисова. Сейчас она, как известно, проходит курс реабилитации в специализированном центре в Таиланде. В Москву же приезжала, чтобы обсудить с адвокатом вопрос о проживании своей дочери – сейчас Полина находится с отцом. Ну и заодно посетила студию программы "Пусть говорят" – благодаря ее ведущему Андрею Малахову Дана несколько месяцев назад и оказалась в реабилитационном центре на Самуи.

Узнав, что Борисова в Москве, Dni.Ru связались с ней. "Дана, можно поздравить с возвращением?" – спросили мы красавицу. "Возвращение закончилось. Я уже в аэропорту, – коротко ответила телеведущая, – Смотрите меня в понедельник у Малахова, сможете мною гордиться".

На вопрос, насильно или нет она возвращается в Таиланд для прохождения групповой терапии зависимых людей, Дана долго молчала, а потом ответила: "Ничего не могу пока комментировать". Но порадовалась, что многие люди в комментариях в соцсетях поддерживают ее, желают сил и здоровья. "Хорошо, что мало негатива", – заметила Борисова.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 5:43 PDT

Она не подтвердила слух о якобы побеге из Таиланда. Поездку в Москву ей разрешили – в центре на Самуи она на особом положении. У пациентов там, по правилам, забирают все гаджеты, но Дане иногда можно связываться с близкими и выходить в интернет.

О том, что ее визит на родину был спланирован, можно судить и по тому обстоятельству, что Дане был куплен билет на самолет – собственных денег у нее нет, а за реабилитацию заплатил Первый канал. Очевидно, он взял на себя все расходы и в этот раз. Накануне Борисова сообщила поклонникам: "Первый канал мне сделал сумасшедший подарок! Сегодня ночью будет бомба! Свершится самое волшебное путешествие в моей жизни".

Дана особо отметила, что находится не в наркологической клинике, а в реабилитационном центре. Там нет уколов и капельниц, а с пациентами работают психологи.