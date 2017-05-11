Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения
Россияне спорят до хрипоты, можно ли верить проекту-ветерану "Битва экстрасенсов". Одни считают, что шоу – отлично срежиссированный спектакль, а экстрасенсы – приглашенные актеры. Другие убеждены, что все чудеса, которые демонстрируют волшебники, происходят на самом деле.
До сих пор не предъявлено доказательств, что проект является "липой". Но и истинность способностей некоторых уникумов – кроме как на словах – никто не подтвердил. Остается верить или не верить.
Один из сильнейших участников 14 сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс, вырвавший победу у своей возлюбленной, ведьмы Мэрилин Керро, заверил журналистов, что призраки существуют. Ясновидящий даже как-то стал жертвой одной неприкаянной души.
"Каждая история, с которой я работаю, оставляет след во мне, – признался Александр. – Но один из последних случаев, который в буквальном смысле отразился на мне... я не забуду еще долго..." Несчастье произошло с Шепсом во время съемок программы, где полюбившиеся зрителям обладатели экстрасенсорных способностей расследуют сложные, запутанные и трагические случаи, чаще всего нераскрытые, так называемые "висяки".
"В тот день я и мои коллеги пытались помочь матери маленькой девочки узнать, как и почему погибла ее дочь. Передо мной в расследовании участвовала Виктория Райдос, но она не смогла попасть в квартиру, где жила девочка, – вспоминает возлюбленный Керро. – Владелец жилплощади просто не пожелал пускать туда экстрасенса со съемочной группой".
Райдос ушла несолоно хлебавши. Следующим был Шепс. "Когда пришел я, хозяина не было, но на площадке оказалась сестра женщины, снимавшей эту квартиру. Она решила пустить меня внутрь. И пока она открывала дверь, я начал явно слышать в голове голос: "Не входи!" Но другого пути не было", – разводит руками ясновидящий, проигнорировавший явные знаки.
Ему пришлось войти вопреки голосам в голове. "Я вижу комнату впереди и понимаю – это комната малышки. Там я ощущаю самое ярое проявление негатива. А затем вижу окно. И снова меня начинает останавливать голос. Он словно кричит: "Не подходи к нему, не подходи!" – цитирует Александра сайт Sobesednik.ru.
В ту минуту ясновидящий еще не понял, с какой трагедией связано это окно, от которого его так старательно отгоняли голоса в голове. Он не догадывался, кто конкретно просил его не подходить близко.
"И я открываю окно (я не дергал руками, не махал – это видно на съемках) – и в этот момент нечто невидимое выбивает мне плечевой сустав. Меня явно кто-то ударил в плечо с огромной силой! Была адская боль! – не скрывает эмоций пострадавший Шепс. – И хорошо, что я был в полутрансовом состоянии, иначе просто потерял бы сознание".
Такая неприятность на съемках случилась с Александром впервые, но это не отбило у него желания развиваться в своем магическом направлении. Обдумав все, Шепс догадался, кто нанес ему сильный удар.
"Я понял: маленькая девочка выпала из этого окна! И увидев, как я к нему подхожу, она испугалась и попыталась меня остановить. Ее мама и соседи прямо на съемках пытались помочь мне вправить плечо. Все это было похоже для меня на какой-то жуткий фильм ужасов. И недавно мне пришлось сделать серьезную операцию, чтобы устранить последствия всего, что произошло", – посетовал экстрасенс.
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