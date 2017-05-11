Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения

Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс рассказал о леденящем кровь случае нападения на него призрака. Ясновидящему, не предвидевшему несчастья, даже потребовалась серьезная операция.

Россияне спорят до хрипоты, можно ли верить проекту-ветерану "Битва экстрасенсов". Одни считают, что шоу – отлично срежиссированный спектакль, а экстрасенсы – приглашенные актеры. Другие убеждены, что все чудеса, которые демонстрируют волшебники, происходят на самом деле.

До сих пор не предъявлено доказательств, что проект является "липой". Но и истинность способностей некоторых уникумов – кроме как на словах – никто не подтвердил. Остается верить или не верить.

Один из сильнейших участников 14 сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс, вырвавший победу у своей возлюбленной, ведьмы Мэрилин Керро, заверил журналистов, что призраки существуют. Ясновидящий даже как-то стал жертвой одной неприкаянной души.

"Каждая история, с которой я работаю, оставляет след во мне, – признался Александр. – Но один из последних случаев, который в буквальном смысле отразился на мне... я не забуду еще долго..." Несчастье произошло с Шепсом во время съемок программы, где полюбившиеся зрителям обладатели экстрасенсорных способностей расследуют сложные, запутанные и трагические случаи, чаще всего нераскрытые, так называемые "висяки".

"В тот день я и мои коллеги пытались помочь матери маленькой девочки узнать, как и почему погибла ее дочь. Передо мной в расследовании участвовала Виктория Райдос, но она не смогла попасть в квартиру, где жила девочка, – вспоминает возлюбленный Керро. – Владелец жилплощади просто не пожелал пускать туда экстрасенса со съемочной группой".

Виктория! Рад был повидаться! ������ Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) Дек 25 2016 в 12:55 PST

Райдос ушла несолоно хлебавши. Следующим был Шепс. "Когда пришел я, хозяина не было, но на площадке оказалась сестра женщины, снимавшей эту квартиру. Она решила пустить меня внутрь. И пока она открывала дверь, я начал явно слышать в голове голос: "Не входи!" Но другого пути не было", – разводит руками ясновидящий, проигнорировавший явные знаки.

Ему пришлось войти вопреки голосам в голове. "Я вижу комнату впереди и понимаю – это комната малышки. Там я ощущаю самое ярое проявление негатива. А затем вижу окно. И снова меня начинает останавливать голос. Он словно кричит: "Не подходи к нему, не подходи!" – цитирует Александра сайт Sobesednik.ru.

В ту минуту ясновидящий еще не понял, с какой трагедией связано это окно, от которого его так старательно отгоняли голоса в голове. Он не догадывался, кто конкретно просил его не подходить близко.

"И я открываю окно (я не дергал руками, не махал – это видно на съемках) – и в этот момент нечто невидимое выбивает мне плечевой сустав. Меня явно кто-то ударил в плечо с огромной силой! Была адская боль! – не скрывает эмоций пострадавший Шепс. – И хорошо, что я был в полутрансовом состоянии, иначе просто потерял бы сознание".

Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) Янв 10 2017 в 2:56 PST

Такая неприятность на съемках случилась с Александром впервые, но это не отбило у него желания развиваться в своем магическом направлении. Обдумав все, Шепс догадался, кто нанес ему сильный удар.

"Я понял: маленькая девочка выпала из этого окна! И увидев, как я к нему подхожу, она испугалась и попыталась меня остановить. Ее мама и соседи прямо на съемках пытались помочь мне вправить плечо. Все это было похоже для меня на какой-то жуткий фильм ужасов. И недавно мне пришлось сделать серьезную операцию, чтобы устранить последствия всего, что произошло", – посетовал экстрасенс.