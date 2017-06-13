Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"

Эксклюзив Особое мнение Интервью Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны Роковая ошибка Даны Борисовой

Выбор читателей

Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
партнеры
Вторник 13 июня
Лента новостей
21:50
Инопланетяне игнорируют людей из-за страха
21:46
Полиция ищет обокравшего ГУВД форточника
21:41
В жилом доме под Тамбовом произошел взрыв
21:32
Поезд насмерть сбил подростка под Москвой
21:09
В Италии столкнулись два поезда
21:04
На Марсе случайно нашли снег
21:02
Как дожить до пенсии
20:55
Вандалы разгромили кладбище в Калининграде
20:29
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
20:26
Как беременная Серена Уильямс сходит с ума
20:03
7 факторов стресса и методы борьбы с ним
19:49
В каком возрасте отправлять ребенка в школу
19:33
На Чернобыльской АЭС произошло задымление
19:15
В Белоруссии испугались зависимости от нефти из России
19:08
МЧС предупредило об опасной погоде в Москве
18:56
Страшные травмы Алины Кабаевой
18:45
Меланья Трамп нашла сходство мужа со своим отцом
18:35
Самые контрастные союзы знаменитостей
18:34
Известный скульптор погиб в ДТП под Краснодаром
18:26
Определен состав жюри на ММКФ
18:15
Нежности Бондарчука и Андреевой в Сочи
18:01
Автобус насмерть сбил пенсионерку на юго-западе Москвы
17:53
Володин: только Путин может обеспечить развитие России
17:53
Отец кратовского стрелка о его психическом состоянии
17:32
Убийца пыталась скормить тело пенсионера свиньям
17:24
В Москве простились с внучкой Хрущева
17:23
Пять причин смотреть сериал "Универ"
17:14
Миллиардер Тиньков сделал неожиданное признание о Путине
17:08
В Новгороде обстреляли журналиста из Петербурга
16:49
Безвизовый режим для Украины сравнили с рваными трусами
16:27
Принцесса Диана пыталась убить себя после помолвки
16:26
Украина предприняла пятую попытку к бегству
16:23
Заворотнюк поздравляют с беременностью
16:13
Клиенты пожаловались на массовый сбой у "МегаФона"
16:11
Программу реновации поддерживают 80% жителей пятиэтажек
16:09
Правила дорожного движения отказались менять ради байкеров
16:08
Порошенко попросили использовать армию против России
16:00
У банка в Москве открыли стрельбу
15:56
Максакову тошнит от "ожившего" Вороненкова
15:50
Владельца сети "Корчма "Тарас Бульба" обвинили в неуплате 650 млн налогов
15:46
Учитель озвучил итоги экспертизы "Матильды"
15:31
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
15:20
Найден главный виновник смертельных инфекций
15:15
Нестандартные способы изучения английского языка
14:59
Развратная замминистра МВД Украины продает свидание за деньги
14:57
Американский летчик снял перехват его российским Су-27 (видео)
14:55
Кремль о провокациях на митинге в Москве
14:46
Ученые развенчали миф об электронных сигаретах
14:44
Стример с iPad попал на рога разъяренному быку
14:39
Главные преимущества новой программы реновации
14:36
Николай Расторгуев обратился к поклонникам
14:36
Трагическая судьба "мушкетера" Игоря Старыгина
14:21
Москвич до полусмерти избил подростка
14:20
Мать двоих детей заколола мужа-тирана в Москве
13:50
Откровенный фильм о Путине взбесил Запад
13:50
Куда пропала передача "Званый ужин"
13:48
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:33
Моральный облик мужа Собчак вызвал пересуды
13:32
Организатор убийства Политковской умер после тяжелой болезни
13:31
В России объявили о повышении пенсий
13:30
Больная Борисова страдает из-за роковой ошибки
13:17
В центре Москвы обокрали Никаса Сафронова
13:02
Жирная американская еда приводит к слабоумию
13:01
Москвич умер 30 раз за полтора часа
12:47
У 70-летнего Малежика отнимаются ноги после инсульта
12:44
Раненная в живот беременная москвичка сбежала из больницы
12:42
У Расторгуева нашли патологию сердца
12:34
Опубликована уникальная запись реального боя Брюса Ли
12:30
Соседу Кинчева оторвало руку при взрыве бомбы в Москве
12:12
Звезда "Дома-2" поставила крест на своем браке
12:09
Порно и вагинальная живопись в искусстве
12:09
Украину ждет печальное будущее после введения безвиза
12:06
В парке в центре Москвы нашли тело мужчины
12:05
В Москву раньше времени придет осень
11:46
Как не платить на коммерческих автотрассах
11:45
Сколько тратят россияне за один поход в магазин
11:43
Столичное электродепо "Руднево" достроят в 2018 году
11:33
Годовалая дочь Крутого произвела фурор
11:23
Настоящее имя дочери Обамы поразило американцев
11:17
В Москве ребенок съел кашу и впал в состояние клинической смерти
11:05
Исхудавшую Чехову упрекнули в анорексии
11:04
Украинцы тайно ездят на концерты российских звезд
11:01
Тяжелобольная мать кратовского стрелка бесследно исчезла
10:47
Малахов скрыл скандальные признания Шурыгиной
10:46
Врачи боятся за Николая Носкова
10:31
Полуголая девушка устроила пьяные танцы на трассе
10:26
Названы худшие аэропорты в мире
10:17
Сергей Лазарев сделал неожиданный выбор
09:59
Подросток станцевал на койке после пересадки сердца (видео)
09:58
На востоке Москвы пассажиры изрезали и ограбили водителя
09:45
Чем грозит землянам постоянное похудение Солнца
09:37
Жена сообщила о другой женщине Маковецкого
09:36
Откуда в Арктике появился лес
09:22
Инопланетное послание расшифровали при помощи соцсетей
09:11
12-летняя девочка приняла роды у матери
09:10
Московские аэропорты из-за непогоды задерживают рейсы
08:58
Ученые: Люди всегда умирают в хорошем настроении
08:49
Сексуальные звезды в купальниках на "Кинотавре"
08:27
Президент рассказал о спорах в семье
08:26
Люди молятся за госпитализированного Николая Расторгуева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вороненкова нашли живым в Израиле
Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Мама Фриске рассказала об изменившемся Платоне
Страшные травмы Алины Кабаевой
Навка ответила на травлю
Максакову тошнит от "ожившего" Вороненкова
Шоу-бизнес

Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"

Илона Новоселова. Фото: instagram.com/ilonanovoselova
Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла после падения из окна шестого этажа дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Dni.Ru вспомнили самые яркие моменты жизни ясновидящей.
прочитано 8677 раз

Обстоятельства гибели звезды телешоу о магах устанавливаются. Журналистам удалось выяснить, что Илона перед трагедий поссорилась с любимым человеком. Это могло подтолкнуть Новоселову к тому, чтобы наложить на себя руки.

ПО ТЕМЕ

Финалистка "Битвы экстрасенсов" умерла при падении с шестого этажа

Жиголо обокрал звезду "Битвы экстрасенсов"

По информации из открытых источников, эффектная брюнетка с хриплым, низким голосом была транссексуалом. Родилась она 2 ноября 1987 года мальчиком, которого родители нарекли Андреем. Позднее он сменил пол и стал Илоной. На момент кончины Новоселовой было 29 лет.

Илона полюбилась телезрителям благодаря участию в рейтинговом проекте "Битва экстрасенсов". Упорная ведьма была участницей шестого и финалисткой седьмого сезонов шоу. Новоселова не раз заявляла, что обладает даром ясновидения из прошлой жизни. Вероятно, он перейдет с ней и в новую.

Дар ясновидения не уберег Илону от несчастий. Она несколько раз становилась героиней криминальной хроники. В 2013 году злоумышленники похитили экстрасенса и ее жениха транссексуала. Преступники требовали выкуп в 7,5 миллиона рублей, удерживая их в доме в Сергиевом Посаде. Позднее правоохранительные органы задержали похитителей.

К удивлению следователей, после освобождения оказалось, что похищенные, проходившие по документам как мужчины, оказались девушками. И Илона, и ее спутница незадолго до произошедшего сменили пол.

Через некоторое время невезучую Новоселову обокрал жиголо. Злоумышленник, с которым она познакомилась в социальной сети, украл у ясновидящей сотовый телефон с откровенными снимками. 

В реальной жизни Илона позиционировала себя черную ведьму. Одевалась она соответствующим образом – у нее много нарядов с магическими тайными знаками и символами.

Аксессуары Новоселова любила с пугающей смертельной атрибутикой. Например, ясновидящая неровно дышала к украшениям с черепами. Друзья и поклонники дарили ей такие амулеты на долгую жизнь и счастье в личной жизни.

Илона, как и многие другие женщины, питала страсть к шубам.

Новоселова любила демонстрировать свое стройное тело, украшенное татуировками, в откровенных фотосессиях.

Финалистка "Битвы экстрасенсов" была общительным человеком и любила проводить досуг с друзьями, о чем сообщала многочисленным подписчикам в Instagram.

В возрасте 27 лет на своем официальном сайте Илона призналась, что ощущает себя на все 70. Дар у нее проявился с юных лет. "С самого детства я описывала маме людей, которых прежде  никогда не видела, как потом оказалось все они умерли еще до моего рождения. Могла сказать, какая будет погода, дадут зарплату или задержат (в 90-е годы мама работала на заводе, который впоследствии развалился). Детство у меня было счастливое", – вспоминала телезвезда.

В восемь лет она пошла в школу. "Одноклассники меня  не приняли, я не понимала их и держалась особняком. Не могла я поладить и с учителями в силу того, что не считала, что они правы. В общем с 12 лет я перестала посещать школу и стала заниматься на дому, все больше и больше времени уделяя своим способностям. Дома я нашла дневники, точнее отрывки из них, в которых были описаны судьбы людей, обращавшихся к моим родственникам за помощью и то как они им помогали (в роду у меня по материнской линии была целительница, а по линии отца колдунья). Я поняла еще в 17 лет, что помогать людям это мое призвание!!! Может кто-то посмеется над моим рассказом, но мне это не важно. Его слова ему на плечи)))))))) Каждый человек имеет право на самовыражение!" – отметила Новоселова в своей интернет-исповеди.

Это неистребимое желание помогать людям и привело Илону в финал "Битвы экстрасенсов". На одном из снимков в микроблоге ведьма позирует с другими участниками шоу – Алексеем Похабовым и Бахыт Жуматовой.

Новоселову связывала крепкая дружба с победителем "Битвы экстрасенсов" Александром Шепсом. Злые языки даже шептали, что это она помогла ясновидящему стать участником телешоу, выступив в роли поручителя.

Автор: Елена Алешина13 июня 2017, 21:12

комментарии

Политика

Откровенный фильм о Путине взбесил Запад
Безвизовый режим для Украины сравнили с рваными трусами
Порошенко попросили использовать армию против России
Путин об алкоголизме Ельцина: Чего греха таить

Шоу-бизнес

Как Шаляпин поздравил с днем рождения Калашникову
Климова в экстремальном мини похвасталась дивными ногами
Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
Финалистка "Битвы экстрасенсов" умерла при падении с шестого этажа

Проишествия

Мать двоих детей заколола мужа-тирана в Москве
Убийца пыталась скормить тело пенсионера свиньям
Организатор убийства Политковской умер после тяжелой болезни
Соседу Кинчева оторвало руку при взрыве бомбы в Москве

Lifestyle

Куда пропала передача "Званый ужин"
Учитель озвучил итоги экспертизы "Матильды"
Пять причин смотреть сериал "Универ"
Кобзон в восторге от талантов Панина
Шоу-бизнес

Максакову тошнит от "ожившего" Вороненкова

Певица отреагировала на новости, что депутата видели живым
Шоу-бизнес

Заворотнюк поздравляют с беременностью

Фанаты в восторге от внешности актрисы
Шоу-бизнес

Продюсер обругал семью Жанны Фриске

Евгений Фридлянд высказался по поводу письменного обращения матери Жанны Фриске к дочери

Шоу-бизнес

Климова в экстремальном мини похвасталась дивными ногами

Актриса восхитила "Кинотавр" откровенным нарядом

Гороскоп

Меланья Трамп нашла эмоции на стороне
Астрологический прогноз с 13 по 18 июня
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов
Москве пообещали переломное время

Фоторепортажи

Как беременная Серена Уильямс сходит с ума
Самые контрастные союзы знаменитостей
Нежности Бондарчука и Андреевой в Сочи
Сексуальные звезды в купальниках на "Кинотавре"

Спорт

Страшные травмы Алины Кабаевой
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
Опубликована уникальная запись реального боя Брюса Ли
Евгению Малкину сломали нос

Регионы

Из-за надгробия с Жанной Фриске разразился скандал
Отец кратовского стрелка о его психическом состоянии
Полуголая девушка устроила пьяные танцы на трассе
Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru