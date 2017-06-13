Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
Обстоятельства гибели звезды телешоу о магах устанавливаются. Журналистам удалось выяснить, что Илона перед трагедий поссорилась с любимым человеком. Это могло подтолкнуть Новоселову к тому, чтобы наложить на себя руки.
По информации из открытых источников, эффектная брюнетка с хриплым, низким голосом была транссексуалом. Родилась она 2 ноября 1987 года мальчиком, которого родители нарекли Андреем. Позднее он сменил пол и стал Илоной. На момент кончины Новоселовой было 29 лет.
Илона полюбилась телезрителям благодаря участию в рейтинговом проекте "Битва экстрасенсов". Упорная ведьма была участницей шестого и финалисткой седьмого сезонов шоу. Новоселова не раз заявляла, что обладает даром ясновидения из прошлой жизни. Вероятно, он перейдет с ней и в новую.
Дар ясновидения не уберег Илону от несчастий. Она несколько раз становилась героиней криминальной хроники. В 2013 году злоумышленники похитили экстрасенса и ее жениха транссексуала. Преступники требовали выкуп в 7,5 миллиона рублей, удерживая их в доме в Сергиевом Посаде. Позднее правоохранительные органы задержали похитителей.
К удивлению следователей, после освобождения оказалось, что похищенные, проходившие по документам как мужчины, оказались девушками. И Илона, и ее спутница незадолго до произошедшего сменили пол.
Через некоторое время невезучую Новоселову обокрал жиголо. Злоумышленник, с которым она познакомилась в социальной сети, украл у ясновидящей сотовый телефон с откровенными снимками.
В реальной жизни Илона позиционировала себя черную ведьму. Одевалась она соответствующим образом – у нее много нарядов с магическими тайными знаками и символами.
Аксессуары Новоселова любила с пугающей смертельной атрибутикой. Например, ясновидящая неровно дышала к украшениям с черепами. Друзья и поклонники дарили ей такие амулеты на долгую жизнь и счастье в личной жизни.
Илона, как и многие другие женщины, питала страсть к шубам.
Новоселова любила демонстрировать свое стройное тело, украшенное татуировками, в откровенных фотосессиях.
Финалистка "Битвы экстрасенсов" была общительным человеком и любила проводить досуг с друзьями, о чем сообщала многочисленным подписчикам в Instagram.
В возрасте 27 лет на своем официальном сайте Илона призналась, что ощущает себя на все 70. Дар у нее проявился с юных лет. "С самого детства я описывала маме людей, которых прежде никогда не видела, как потом оказалось все они умерли еще до моего рождения. Могла сказать, какая будет погода, дадут зарплату или задержат (в 90-е годы мама работала на заводе, который впоследствии развалился). Детство у меня было счастливое", – вспоминала телезвезда.
В восемь лет она пошла в школу. "Одноклассники меня не приняли, я не понимала их и держалась особняком. Не могла я поладить и с учителями в силу того, что не считала, что они правы. В общем с 12 лет я перестала посещать школу и стала заниматься на дому, все больше и больше времени уделяя своим способностям. Дома я нашла дневники, точнее отрывки из них, в которых были описаны судьбы людей, обращавшихся к моим родственникам за помощью и то как они им помогали (в роду у меня по материнской линии была целительница, а по линии отца колдунья). Я поняла еще в 17 лет, что помогать людям это мое призвание!!! Может кто-то посмеется над моим рассказом, но мне это не важно. Его слова ему на плечи)))))))) Каждый человек имеет право на самовыражение!" – отметила Новоселова в своей интернет-исповеди.
Это неистребимое желание помогать людям и привело Илону в финал "Битвы экстрасенсов". На одном из снимков в микроблоге ведьма позирует с другими участниками шоу – Алексеем Похабовым и Бахыт Жуматовой.
Новоселову связывала крепкая дружба с победителем "Битвы экстрасенсов" Александром Шепсом. Злые языки даже шептали, что это она помогла ясновидящему стать участником телешоу, выступив в роли поручителя.
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