Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла после падения из окна шестого этажа дома на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Dni.Ru вспомнили самые яркие моменты жизни ясновидящей.

Обстоятельства гибели звезды телешоу о магах устанавливаются. Журналистам удалось выяснить, что Илона перед трагедий поссорилась с любимым человеком. Это могло подтолкнуть Новоселову к тому, чтобы наложить на себя руки.

По информации из открытых источников, эффектная брюнетка с хриплым, низким голосом была транссексуалом. Родилась она 2 ноября 1987 года мальчиком, которого родители нарекли Андреем. Позднее он сменил пол и стал Илоной. На момент кончины Новоселовой было 29 лет.

Илона полюбилась телезрителям благодаря участию в рейтинговом проекте "Битва экстрасенсов". Упорная ведьма была участницей шестого и финалисткой седьмого сезонов шоу. Новоселова не раз заявляла, что обладает даром ясновидения из прошлой жизни. Вероятно, он перейдет с ней и в новую.

Дар ясновидения не уберег Илону от несчастий. Она несколько раз становилась героиней криминальной хроники. В 2013 году злоумышленники похитили экстрасенса и ее жениха транссексуала. Преступники требовали выкуп в 7,5 миллиона рублей, удерживая их в доме в Сергиевом Посаде. Позднее правоохранительные органы задержали похитителей.

К удивлению следователей, после освобождения оказалось, что похищенные, проходившие по документам как мужчины, оказались девушками. И Илона, и ее спутница незадолго до произошедшего сменили пол.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 11 2015 в 4:30 PDT

Через некоторое время невезучую Новоселову обокрал жиголо. Злоумышленник, с которым она познакомилась в социальной сети, украл у ясновидящей сотовый телефон с откровенными снимками.

В реальной жизни Илона позиционировала себя черную ведьму. Одевалась она соответствующим образом – у нее много нарядов с магическими тайными знаками и символами.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 17 2015 в 3:29 PDT

Аксессуары Новоселова любила с пугающей смертельной атрибутикой. Например, ясновидящая неровно дышала к украшениям с черепами. Друзья и поклонники дарили ей такие амулеты на долгую жизнь и счастье в личной жизни.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 14 2015 в 1:26 PDT

Илона, как и многие другие женщины, питала страсть к шубам.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 8 2015 в 10:48 PDT

Новоселова любила демонстрировать свое стройное тело, украшенное татуировками, в откровенных фотосессиях.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 17 2015 в 3:29 PDT

Финалистка "Битвы экстрасенсов" была общительным человеком и любила проводить досуг с друзьями, о чем сообщала многочисленным подписчикам в Instagram.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 16 2015 в 2:18 PDT

В возрасте 27 лет на своем официальном сайте Илона призналась, что ощущает себя на все 70. Дар у нее проявился с юных лет. "С самого детства я описывала маме людей, которых прежде никогда не видела, как потом оказалось все они умерли еще до моего рождения. Могла сказать, какая будет погода, дадут зарплату или задержат (в 90-е годы мама работала на заводе, который впоследствии развалился). Детство у меня было счастливое", – вспоминала телезвезда.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 12 2015 в 6:01 PDT

В восемь лет она пошла в школу. "Одноклассники меня не приняли, я не понимала их и держалась особняком. Не могла я поладить и с учителями в силу того, что не считала, что они правы. В общем с 12 лет я перестала посещать школу и стала заниматься на дому, все больше и больше времени уделяя своим способностям. Дома я нашла дневники, точнее отрывки из них, в которых были описаны судьбы людей, обращавшихся к моим родственникам за помощью и то как они им помогали (в роду у меня по материнской линии была целительница, а по линии отца колдунья). Я поняла еще в 17 лет, что помогать людям это мое призвание!!! Может кто-то посмеется над моим рассказом, но мне это не важно. Его слова ему на плечи)))))))) Каждый человек имеет право на самовыражение!" – отметила Новоселова в своей интернет-исповеди.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 14 2015 в 2:44 PDT

Это неистребимое желание помогать людям и привело Илону в финал "Битвы экстрасенсов". На одном из снимков в микроблоге ведьма позирует с другими участниками шоу – Алексеем Похабовым и Бахыт Жуматовой.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 15 2015 в 4:18 PDT

Новоселову связывала крепкая дружба с победителем "Битвы экстрасенсов" Александром Шепсом. Злые языки даже шептали, что это она помогла ясновидящему стать участником телешоу, выступив в роли поручителя.