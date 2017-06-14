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Кадони: Жизнь Новоселовой была адом

Илона Новоселова. Фото: instagram.com/ilonanovoselova
Коллеги высказались о погибшей звезде "Битвы экстрасенсов" Илоне Новоселовой. Так, Влад Кадони заявил, что последние годы жизни у девушки были адом.
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Влад Кадони и Илона Новоселова вместе принимали участие в мистическом шоу "Битва экстрасенсов". Однако они не дружили, а конкурировали. И даже перед смертью Илона с Владом не помирились. Тем не менее, о Новоселовой Кадони отозвался без агрессии.

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"Последние годы ее жизни были настоящим адом. Все это началось после той травли, которую ей устроили СМИ относительно ее прошлого. Естественно, у нее начались серьезные проблемы, даже проблемы с личной жизнью понятны. Видимо, у нее в глубине сидело, что если не он, то никто больше. Илона очень сильно боялась одиночества. Плюс она очень многое пережила, вдобавок ко всему ее профессия, в которой она очень много себе позволяла. Все это привело к такому итогу. Мне очень жаль. Надеюсь, что душа ее найдет покой", – цитирует Кадони Life.ru.

Зато с Новоселовой дружил другой экстрасенс Зираддин Рзаев. Он отозвался об Илоне очень тепло, назвав ее маленькой девочкой. "Все говорили, что она агрессивная, на самом деле она просто так выглядела. Она была в жизни как маленькая девчонка, как ребенок. Илона была очень доброй, ясной и открытой. Мы работали с Илоной в паре: она моя лучшая напарница из всех. Илона очень уважительно ко мне относилась, была воспитанной, не пробивала энергию. У нас был хороший тандем. Я считаю, что это потеря для экстрасенсорного мира", – заключил Рзаев.

Подруга Илоны Новоселовой Анастасия охарактеризовала покойную также положительно. "Для меня это был хороший человек, который всегда поможет, чем сможет, один из немногих, кто запомнился на всю жизнь. Кому-то она помогала, кому-то, может, сделала плохо, потому что профессия такая, но для родных и близких она остается хорошим человеком", – цитирует приятельницу Илоны РЕН ТВ.

По словам коллеги Новоселовой Мэрилин Керро, та вовсе не собиралась уходить из жизни раньше времени. "Она показывала себя сильнее, чем она есть. Она очень любила своего парня. Недавно мы поссорились. Она всегда говорила, что умирать рано", – обрывочно сообщила Керро.

Журналисты добрались и до соседей Илоны. Те отметили, что Новоселова была весьма скандальной. "Илона с парнем года два назад переехали сюда. У них регулярно были скандалы, они частенько распивали спиртное. Могла на лестничной клетке кидать посуду в него. В целом, она хорошим была человеком. Мама с ними не жила, изредка только приезжала – проверяла их. Я был в тот момент дома, слышал крики. Часа в три дня это все случилось", – рассказал один сосед.

Другой житель дома рассказал о странном поведении Илоны. "Она вроде как прокляла этот дом. О ней часто говорили, что она ночью шумит, входит в транс что ли. Это обсуждали в чате дома. Вполне возможно, что она чем-то болела", – сообщил другой сосед покойной девушки.

Напомним, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла после падения из окна шестого этажа одного из домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. По предварительным данным, перед трагической гибелью девушка сильно поссорилась со своим молодым человеком Артемом Бесовым.

Не секрет, что 29-летняя Илона была транссексуалом. Она родилась 2 ноября 1987 года мальчиком, которого родители нарекли Андреем. Илона полюбилась телезрителям благодаря участию в рейтинговом проекте "Битва экстрасенсов". Упорная ведьма была участницей шестого и финалисткой седьмого сезонов шоу.

Автор: Наталья Аряева14 июня 2017, 09:01

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