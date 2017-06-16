Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом

Певец считает, что ему очень повезло. Он благодарен судьбе за благосклонность и встречи с удивительными людьми.

После участия в проекте Первого канала "Голос" карьера Александра Панайотова резко пошла вверх. Он выступает на лучших сценах, участвует в сборных концертах, появляется на обложках журналов и входит в число желанных гостей на звездных вечеринках.

Недавно артист посетил pre-party фестиваля "Жара", который в июле пройдет в Баку. Пришел он туда со своим продюсером – певцом Григорием Лепсом. В январе они заключили пятилетний контракт, и исполнитель "Рюмки водки" стал наставником Саши не только в телешоу.

"Все знают, что характер у Лепса сложный. Как Вы с ним ладите?" – спросил Панайотова корреспондент Dni.Ru. "Это правда, Гриша вспыльчивый. Всегда имеет значение, с какой ноги он встал и с каким настроением, – улыбнулся тот. – Для меня он делает очень много. Стал мне одновременно родным отцом, наставником, другом, боссом... Мне с ним очень повезло!"

На "Жаре" в этом году будет блистать и Алла Пугачева. Лет семь назад она тоже помогла Панайотову в покорении эстрадного олимпа – пригласила в студию существовавшего тогда "Радио Алла" на интервью. Исполнитель был предельно откровенен и ответил даже на провокационные вопросы.

Через месяц Панайотов и Примадонна встретятся вновь, но уже в другом качестве. "Один из фестивальных дней будет посвящен песням Аллы Борисовны, – рассказал певец. – И я там с удовольствием исполню ее хит "Любовь, похожая на сон". Сейчас много репетирую, ищу нужное настроение, чтобы выглядеть достойно".

