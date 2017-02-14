Григорий Лепс: Люди выросли из моих штанов

Появилась информация, что Григорий Лепс завершил работу с командой своего продюсерского центра. Сам популярный певец высказался относительно перемен в своей творческой жизни.

Григорий Лепс весьма спокойно относится к тому, что его продюсерский центр остался без команды. "Могу сказать, что ничего страшного не произошло, люди просто выросли, так сказать, из моих штанов и будут заниматься своим делом. Мы с ними вместе проработали 11 лет, и сейчас у нас с ними прекрасные отношения", – сообщил Лепс.

Впрочем, Григорий дал понять, что в одиночестве работать не намерен. "Я буду набирать новых людей, еще двух-трех новых сотрудников, потому что, естественно, кто-то должен заниматься моими концертными и директорскими вопросами. О новых кандидатурах я пока не задумывался, я же не наберу людей за один день. Думаю, через неделю-другую", – цитирует Григория Лепса Life.ru.

Продюсер высказался и о судьбе своих подопечных: Александра Панайотова, Шарифа Умханова, Татьяны Ширко, певицы Алины Гросу и других. "Моих артистов нужно довести до какого-то логического завершения, выпустить хотя бы по альбому. Ребята хорошие, я их всех люблю, это требует, конечно некоторых физических и материальных затрат, но я на это готов", – заявил Григорий Лепс.

Напомним, в январе стало известно, что Александр Панайотов подписал контракт с продюсерским центром Григория Лепса сроком на пять лет. Ожидается, что уже в начале марта звезда шоу "Голос" представит публике свой первый плод от сотрудничества с продюсерским центром Лепса. В Международный женский день Александр выступит в столичном "Крокус сити холле" с сольным концертом.