Отчим выстрелил в брата Алексея Баталова

Все вышло случайно. Он был уверен, что пистолет не заряжен.

Алексея Баталова с пяти лет воспитывал отчим. "Когда мне было три года, мама и папа разошлись. Моим отчимом вскоре стал Виктор Ардов, мы переехали в писательский дом. Я был мал и не осознавал, что произошло, так что с детства считал Ардова своим отцом. Даже взрослый звал его не иначе как папа Витя", – рассказал актер.

Однажды в доме, где гостили такие знаменитости, как Анна Ахматова, Михаил Булгаков и Юрий Олеша, едва не случилось непоправимое. "Я знал, где лежит пистолет отчима, который остался у него после войны, – вспомнил Баталов. – Ардов его прятал в ящик стола, но когда никого не было, я тайком заходил с товарищами в кабинет и показывал "игрушку". Мне нравилось позировать с пистолетом – я принимал эффектные позы, давно разобрал и собрал его сто раз, знал, как заряжать".

"Когда гости попросили отчима показать пистолет, он достал его из ящика и в шутку навел на моего младшего брата Борю: "Сейчас буду стрелять!" Он был уверен, что пистолет не заряжен. И вдруг – выстрел! Слава богу, что папа Витя по военной привычке не направлял оружие на человека и в последний момент отвел руку. Он чуть не застрелил собственного сына. Разумеется, потом стали разбираться, кто зарядил пистолет, и мне здорово влетело", – вздохнул артист.

"С тех пор я к оружию не приближался, тем более что отец от греха подальше пистолет сдал, – цитирует Баталова журнал "7Дней". – И вообще, постепенно я брался за ум, взрослел быстро".