Ковальчук: Мы разводимся
Слухи о возможном пополнении отчасти спровоцировала сама Ковальчук. В Instagram Юлия с завидной регулярностью хвасталась своим стройным телом и идеальным прессом. Она часто позировала в обтягивающих нарядах и купальниках.
Однако в последнее время что-то изменилось. Многочисленные подписчики обратили внимание, что бывшая солистка "Блестящих" вдруг перестала демонстрировать фигуру. Исполнительница публикует снимки, на которых она запечатлена в закрытой, свободной или многослойной одежде, скрывающей все изгибы.
В результате репортеры и пользователи Сети решили, что Юлия находится в интересном положении. И даже определили на глазок приблизительный срок. Мол, роды ожидаются осенью.
Тележурналисты не постеснялись обсудить эту личную тему с Ковальчук. "Я примерно каждые полгода беременею, потом мы разводимся, потом я себе вставляю грудь", – с иронией перечислила все популярные слухи о себе Юлия.
Исполнительница давно уже научилась не реагировать на подобные неприятные моменты. Ее супруг, певец и актер Алексей Чумаков, тоже уже ничему не удивляется. "Мы настолько спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы расскажем об этом постфактум", – пообещала Ковальчук в эфире телеканала RU.TV.
Однако артистка подчеркнула, что заранее любопытные зеваки о ее беременности не узнают. Как и о любом другом событии из ее личной жизни. Выходит, Юлия и Алексей решили скрывать все до последнего, как это сделали другие знаменитые парочки вроде Ксении Собчак с Максимом Виторганом и Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым. Похоже, игры в конспирацию становятся любимой забавой звезд.
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