Ковальчук: Мы разводимся

Популярная певица Юлия Ковальчук из-за любви к свободным нарядам давно уже является объектом пристального внимания папарацци. Журналисты заподозрили, что артистка собирается подарить первенца своему мужу Алексею Чумакову, поэтому ей пришлось внести ясность в этот щекотливый вопрос, причем она высказалась не только о беременности, но и о разводе.

Слухи о возможном пополнении отчасти спровоцировала сама Ковальчук. В Instagram Юлия с завидной регулярностью хвасталась своим стройным телом и идеальным прессом. Она часто позировала в обтягивающих нарядах и купальниках.

Однако в последнее время что-то изменилось. Многочисленные подписчики обратили внимание, что бывшая солистка "Блестящих" вдруг перестала демонстрировать фигуру. Исполнительница публикует снимки, на которых она запечатлена в закрытой, свободной или многослойной одежде, скрывающей все изгибы.

В результате репортеры и пользователи Сети решили, что Юлия находится в интересном положении. И даже определили на глазок приблизительный срок. Мол, роды ожидаются осенью.

Тележурналисты не постеснялись обсудить эту личную тему с Ковальчук. "Я примерно каждые полгода беременею, потом мы разводимся, потом я себе вставляю грудь", – с иронией перечислила все популярные слухи о себе Юлия.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Июн 11 2017 в 4:48 PDT

Исполнительница давно уже научилась не реагировать на подобные неприятные моменты. Ее супруг, певец и актер Алексей Чумаков, тоже уже ничему не удивляется. "Мы настолько спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы расскажем об этом постфактум", – пообещала Ковальчук в эфире телеканала RU.TV.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Май 12 2017 в 12:35 PDT

Однако артистка подчеркнула, что заранее любопытные зеваки о ее беременности не узнают. Как и о любом другом событии из ее личной жизни. Выходит, Юлия и Алексей решили скрывать все до последнего, как это сделали другие знаменитые парочки вроде Ксении Собчак с Максимом Виторганом и Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым. Похоже, игры в конспирацию становятся любимой забавой звезд.