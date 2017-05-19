После позора Юля Ковальчук прячет фигуру

После того, как в Сеть "утекли" интимные фотографии Юлии Ковальчук, певица стала выкладывать снимки, на которых запечатлена в закрытых нарядах. Поклонники с большим подозрением отнеслись к действиям артистки.

Недавно Юлия Ковальчук стала жертвой скандала. Ее пикантные фотографии попали в интернет. Самое интересное, что это происходит уже во второй раз за весьма короткое время. Любой желающий смог оценить прелести абсолютно голой артистки.

Не секрет, что Ковальчук действительно любит демонстрировать свою фигуру. На страничке в социальной сети Instagram Юлия с завидной регулярностью публиковала фотографии, на которых демонстрировала точеное тело, облаченное в самые соблазнительные наряды и купальники.

Однако в последнее время что-то изменилось. Многочисленные подписчики обратили внимание, что Ковальчук вдруг перестала демонстрировать фигуру. Исполнительница стала публиковать снимки, на которых запечатлена в закрытой или свободной или многослойной одежде, скрывающей все подробности тела.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Май 13 2017 в 8:20 PDT

Фанаты оказались заинтригованы таким поворотом. Особо заинтересованные подписчики предположили, что Юлия Ковальчук может быть беременна. Отметим, что слухи об интересном положении певицы регулярно всплывают в Сети. Видимо, фанаты никак не могут дождаться, когда же Юлия родит первенца своему супругу, певцу Алексею Чумакову.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Май 12 2017 в 12:35 PDT

В недавнем интервью Ковальчук призналась, что ее с мужем буквально мучают вопросами о детях. Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято.