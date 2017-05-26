Юлия Ковальчук поразила интимными откровениями

Популярная певица Юлия Ковальчук, которую репортеры подозревают в беременности, поразила общественность интимными откровениями. Артистка обсудила в интервью свою сексуальную жизнь.

Буквально недавно Юлия и ее муж Алексей Чумаков стали жертвами хакеров, слившими в интернет изображения интимного характера с телефонов супругов. К этому конфузу супруги отнеслись спокойно и с юмором.

Чумаков даже поблагодарил "тайных друзей", укравших контент. "Дело в том, что такие фотографии реально провоцируют всплеск популярности. После этого мне столько звонили из разных компаний, чтобы я на своей страничке сделал их репосты за деньги, сколько не звонили за всю мою жизнь, – похвастался довольный Алексей. – И я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это".

И вот теперь Юлия спокойно и раскрепощенно заговорила о личном в эфире Love Radio. "Ты ела еду, упавшую на пол?" – спросил у артистки ведущий. "Да", – без смущения призналась Ковальчук. Далее откровенный диалог выглядел так: "– Врала, что болит голова, чтобы не заниматься любовью? – Нет. – Говорила плохо про полных людей? – Неееет. – Пользовалась игрушками для взрослых? – Дааа (улыбаясь). – У тебя были проблемы с законом? – Нет. – Была интрижка с тем, кто моложе тебя? – Да. – Скачивала что-либо на пиратских сайтах? – Да".

Публикация от LOVE RADIO (@loveradioofficial) Май 26 2017 в 12:51 PDT

Дальше началась, по мнению пользователей Сети, настоящая жара. Ведущий поинтересовался у Юлии, связывали ли ее в постели. "Да", – смущенно прикрыв лицо руками, сказала артистка. "Занималась любовью на камеру?" – спросил интервьюер. "Да", – рассмеявшись, воскликнула Ковальчук, у которой уже щеки покрылись румянцем. "Ела то, что наковыряла в носу?" – огорошил вопросом молодой человек. "Нет!" – возмущенно ответила экс-солистка "Блестящих".

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Юлия никогда не орала на обслуживающий персонал, не чистила зубы чужой щеткой, а вот на ночь она объедалась и, судя по живой реакции, много раз. А вот таблетки для похудения она не принимала ни разу. И, кстати, никогда не рекламировала того, чего сама не пробовала.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Май 24 2017 в 4:14 PDT

Еще одна порция невероятных откровений: Ковальчук занималась сексом в общественном месте и целовалась с девушкой. Затем Юлия под смех ведущего признала, что фотографировала себя обнаженной. На последний вопрос можно было и не отвечать, ведь украденные снимки абсолютно голой певицы долго гуляли по всему интернету.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Май 13 2017 в 3:32 PDT

Хотя, если верить Чумакову, на фото не все части тела принадлежат Ковальчук. Певец заверил журналистов, что хакеры хорошо поработали в фотошопе. "Поскольку я человек публичный, любой берет какую-то мою фотографию, где я загораю в плавках, с помощью фотошопа стирает плавки, приделывает мне член и выкладывает, как будто я голый. Фактически на фотографии изображен не я. Да, я вижу, что черты лица мои. Но там фотошоп с гениталиями", – сообщил Алексей, добавив, что таким же образом поступили и с его супругой Юлией.