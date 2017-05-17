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Друг предложил изолировать Дану Борисову

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Рустам Солнцев усомнился в эффективности лечения телеведущей от наркомании. Он боится, что телеведущая вернется домой и возьмется за старое. И поэтому хочет уберечь ее от беды.
прочитано 61 раз

Рустам Солнцев дружит с Даной уже 20 лет. Он участвовал в вынужденном спектакле под названием "Отправь Дану на реалити-шоу в Тай" – пришел к Борисовой с ее знакомыми и убедил, что надо срочно лететь на съемки. На самом же деле в клинику.

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"Я очень боюсь, что когда Дана вернется, она возьмется за старое, – поделился опасениями с Dni.Ru Солнцев. – Личной жизни нет, мужика нет, дочь отобрал бывший супруг, с матерью в ссоре, работы нет – вот и тупик. Важно, чтобы она смогла найти себя, чем-то занять, чтобы на гадость не было времени. Так же важно изолировать ее от прежней компании, дружков, которые и подсадили ее на наркоту. Дана понимает это. Она сейчас делает все, чтобы выкарабкаться из Ямы. Она сильная, я верю в нее и очень люблю!"

Напомним, что Дана Борисова продолжает проходить курс лечения от наркозависимости в частной тайской клинике. "У меня был надлом в последние годы. И я заболела. Да, говорите, что я наркоманка, но это болезнь. Это может случиться с каждым. Поверьте, это болезнь сейчас нахожусь в процессе реабилитации. Я осознала свою проблему. Я ее признала. Не ожидала, что такой удар будет!", – рассказала Дана Андрею Малахову, который, собственно, и устроил ее в этот центр.

Лечение там занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от степени тяжести пациента. Оплатил его Первый канал, на котором Борисова проработала много лет. Но миллион рублей – это только первичные траты, возможно, придется доплачивать. В клинике у пациентов строгий распорядок, пользоваться телефонами и выходить в Интернет строго запрещено.

Автор: Иван Губкин17 мая 2017, 14:41
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