Панин расплакался из-за девятилетней дочки

Скандально известный актер Алексей Панин не совладал с эмоциями и расплакался, когда прочел сообщение жены Владимира Этуша Елены, посмотревшей ток-шоу "Пусть говорят". Супруга мэтра отечественного кино встала на защиту артиста, у которого хотят отобрать девятилетнюю дочь.

Недавно кто-то слил в интернет компромат на Панина. Речь идет о гнусных видео порнографического содержания. Теперь некоторые знаменитости и общественные деятели хотят лишить Алексея родительских прав и забрать у него наследницу Нюсю, которую тот якобы похитил у родной матери.

Накануне в студии у Андрея Малахова Панин встретился с бывшей сожительницей Юлией Юдинцевой. Женщина осыпала его оскорблениями и попросила вернуть ей ребенка. Сама Нюся вступилась за папу и со слезами на глазах заявила, что хочет жить с ним в Москве.

Теперь пришел черед плакать Алексею. Его растрогало сообщение жены народного артиста Владимира Абрамовича Этуша Елены, которое она опубликовала на своей странице в Facebook. Женщина защитила Панина от нападок разгневанной толпы, привыкшей судить огульно.

"Смотрю сейчас "Пусть говорят" с Алексеем Паниным. В передаче упоминалось имя Владимира Абрамовича. Расскажу то, чему мы являлись свидетелями и что видели собственными глазами. С Алексеем Владимир Абрамович некоторое время играл в одном антрепризном спектакле. И его с дочерью Аней мы видели неоднократно", – сообщила Елена.

По словам супруги Этуша, в отношениях Алексея и Нюси царит полная гармония. "Более любящих отца и дочь представить себе трудно! Она, еще маленькая, обнимала его за ногу, когда он сидел на стуле, клала голову ему на колени и счастливо лопотала :"Это мой папа!" А он от счастья только что сознание не терял! Такое невозможно сыграть! И маленького ребенка невозможно научить вести себя так, а не иначе", – убеждена Елена.

Таким образом жена Этуша опровергла домыслы некоторых экспертов в студии, что ребенок якобы зомбирован и произносит то, что ему сказали ранее взрослые. "Впоследствии мы видели их вместе неоднократно. Впечатление счастливой семьи абсолютное. И к Владимиру Абрамовичу у него всегда было отношение не просто уважительное, а просто трепетное. На мой взгляд, человек, который ТАК относится к "старому и малому", не может быть плохим!" – эмоционально резюмировала Елена.

Всплакнувший от трогательного письма Панин обратился в Instagram к подруге семьи с благодарностью. "Лена, милая, спасибо! До слез приятно, что вы написали эти слова! Может быть, я не идеален, но я точно знаю, что моя дочка счастлива и я никогда не причиню и не причинял ей вреда. Она счастлива!" – заверил Елену и неравнодушных подписчиков Панин.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 14 2017 в 6:54 PDT

Алексей признался, что питает нежные чувства к Этушу. "Владимир Абрамович для меня как родной дедушка! Я дурак, это понятно, но я не делаю людям зла! А за свои грехи я отвечу! 😇 Спасибо, что не предали!🙏 И спасибо Кобзону, что не отвернулся! – перечислил своих союзников Панин, забыв почему-то о Никите Джигурде. – А вообще, я убедился за эти дни, что добрых, адекватных людей в нашей стране очень много. Их больше, чем злых и ограниченных.👭👬👪👫💑 Спасибо большое всем, кто писал!✌️"