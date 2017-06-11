Панин рассказал Малахову о сексуальных подвигах

Актер Алексей Панин, откровенные видео с участием которого попали в Сеть, откровенно высказался о сексуальных похождениях в беседе с телеведущим Андреем Малаховым. Артист готов извиниться перед теми, кого шокировали непристойные ролики.

Интервью с участием Панина было опубликовано на YouTube канале Андрея Малахова. Эпатажный актер признал, что несет ответственность за тот скандал, который вызвали его ролики.

По словам Панина, скандальное видео, на котором он запечатлен в женском белье, было снято в Москве несколько лет назад. Артист добавил, что это было очень сложный период в его жизни. "Дело было в Москве, рядом с моим домом. По приколу моя девушка захотела, чтобы я вышел на улицу в нижнем белье", – признался актер.

В то время Панин злоупотреблял спиртным и совершал подобные сексуальные подвиги, находясь в неадекватном состоянии. При этом артист отказался говорить о сути тех трудностей, которые он испытывал. "Я готов извиниться перед людьми, перед теми, кого это шокировало", – добавил актер.

По словам Панина, сейчас он ничего не употребляет. Побороть зависимость ему помог друг Андрей Ковалев. "Я стараюсь даже не повышать голос, сдерживать свои эмоции. Я горжусь тем, что быстро смог собраться и уйти от вредных привычек", – уточнил он.

Напомним, после появления скандальных роликов Панина хотят лишить родительских прав. Соответствующая петиция появилась в Сети в начале июня. Россияне беспокоятся за психическое здоровье дочери актера.