Бывшая жена хочет отнять дочь у Панина

Скандально известный актер Алексей Панин может лишиться прав на воспитание ребенка. Бывшая жена собирается забрать дочь у артиста.

Появление скандальных видеороликов с участием Панина ознаменовала новый виток борьбы за дочь между актером и его бывшей женой. Юрист, представляющий в суде интересы экс-супруги артиста Юлии Юдинцевой, готовится к суду.

"Аморальные, преступные, общественно опасные выходки Панина заполонили интернет пространство, его поведение, напрямую влияет на духовно-нравственное воспитание девятилетней дочери. В суде выступали свидетели, которым малолетняя девочка рассказывала, как знаменитый папа занимался при ней групповым сексом и возил ее на нудистский пляж", – заявил защитник. Он рассказал, что только недавно взялся за скандальное дело, но, изучив его материалы, пребывает в ужасе от прошедших судебных заседаний.

"В настоящее время данное решение суда обжалуется в вышестоящей инстанции", – сообщил представитель Юдинцевой. Он добавил, что надеется на объективное рассмотрение дела и передачу прав на воспитание ребенка его матери, передает "Ридус".

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 8 2017 в 1:41 PDT

Напомним, о Панине вновь заговорили после появления в Сети скандальных видео. При просмотре одного из роликов видно, как мужчина, похожий на известного артиста, разгуливает по улице в женском белье и занимается непристойными вещами.

После публикации скандальной записи активисты предложили лишить Панина родительских прав. Некоторые пользователи считают, что аморальное поведение актера негативно сказывается на здоровье его дочери.