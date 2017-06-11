Бывшая жена хочет отнять дочь у Панина
Появление скандальных видеороликов с участием Панина ознаменовала новый виток борьбы за дочь между актером и его бывшей женой. Юрист, представляющий в суде интересы экс-супруги артиста Юлии Юдинцевой, готовится к суду.
"Аморальные, преступные, общественно опасные выходки Панина заполонили интернет пространство, его поведение, напрямую влияет на духовно-нравственное воспитание девятилетней дочери. В суде выступали свидетели, которым малолетняя девочка рассказывала, как знаменитый папа занимался при ней групповым сексом и возил ее на нудистский пляж", – заявил защитник. Он рассказал, что только недавно взялся за скандальное дело, но, изучив его материалы, пребывает в ужасе от прошедших судебных заседаний.
"В настоящее время данное решение суда обжалуется в вышестоящей инстанции", – сообщил представитель Юдинцевой. Он добавил, что надеется на объективное рассмотрение дела и передачу прав на воспитание ребенка его матери, передает "Ридус".
Напомним, о Панине вновь заговорили после появления в Сети скандальных видео. При просмотре одного из роликов видно, как мужчина, похожий на известного артиста, разгуливает по улице в женском белье и занимается непристойными вещами.
После публикации скандальной записи активисты предложили лишить Панина родительских прав. Некоторые пользователи считают, что аморальное поведение актера негативно сказывается на здоровье его дочери.
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