Жена Панина: Моя дочь находится в руках извращенца и социопата

Бывшая сожительница скандально известного актера Алексея Панина Юлия Юдинцева появилась в студии у Андрея Малахова на ток-шоу "Пусть говорят". Женщина попросила помощи и назвала артиста извращенцем.

Многие гости в студии считают, что девятилетняя дочь Панина Нюся не должна жить с ним. Место девочки, по мнению экспертов, возле ее матери. Оксана Пушкина заявила, что необходимо сделать психологическую экспертизу Алексея, чьи гнусные видео эротического содержания гуляют по всей Сети. Тележурналистка так и сказала актеру, что он производит впечатление неуравновешенного человека.

В психическом здоровье Панина сомневается и его бывшая сожительница, мать девятилетней Нюси Юлия Юдинцева. "Моя дочь находится в руках извращенца и социопата", – заявила встревоженная женщина, у которой артист отобрал ребенка.

"Этот подонок водит ее на свингерские пляжи с девками погаными без трусов, – пожаловалась со слезами на глазах Юдинцева. – Или в трусах, но без лифчика, с пивасиком. Мой ребенок там, с голыми девками! Как ему не стыдно?! Это как нужно не уважать своего ребенка, чтобы таскать его туда?"

Примечательно, что девочка защищает папу. По словам Нюси, у них с Алексеем все хорошо. Во время интервью девочка пожаловалась на свою мать. Нюся вспомнила, как однажды вылила ее пиво в унитаз, за что женщина накричала на ребенка. Еще Юлия как-то подралась с бабушкой Нюси. И волосы летели с головы пенсионерки. На это Юдинцева ответила, что как раз-таки Панин подрался с бабушкой и выдрал ей клок волос.

В конце эфира девочка заявила, что хочет жить с папой в Москве и расплакалась. Алексей и его друг Никита Джигурда увели рыдающего ребенка за кулисы. Конфликт в этой семье так и остался неразрешенным. Ведущий шоу заявил, что не хотел брать эту тему. "Я погрузился в ад", – признался Малахов, добавив, что Панина нужно лечить, а Джигурду вообще не следовало пускать в студию.