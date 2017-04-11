Хакеры обнародовали фото голого Мити Фомина

Новой жертвой хакеров стал немного подзабытый, но очень талантливый и обаятельный певец Митя Фомин. Неизвестные злоумышленники слили в интернет интимный снимок артиста.

Уже и дня не проходит без подобного рода новостей. Что зарубежные, что российские хакеры активно ведут непрекращающуюся охоту на личные фото и переписки знаменитостей. Злоумышленникам проще пареной репы взломать чей-нибудь гаджет и сделать тайное достоянием общественности. Почему-то интерес у людей к эротическому контенту чужих телефонов неистребим.

Очередным артистом, невольно оголившимся на потеху публике, стал Митя Фомин. 43-летнего исполнителя многие помнят по его работе в популярной группе Hi-Fi. Артист покинул коллектив в январе 2009 года и с тех пор выступает сольно. Большим успехом пользовался его хит "Все будет хорошо".

И вот теперь о Мите вновь заговорили, но не в контексте творчества. 11 апреля неизвестные киберпреступники обнародовали его "голое" фото, которое в приличных изданиях быстро подверглось цензуре. На оригинальном снимке широко улыбающийся мужчина, один в один похожий на Фомина, сидит на песке без плавок, раздвинув ноги.

Репортеры сразу же связались с певцом, но он отрицает свою причастность к провокационному кадру. Митя утверждает, что на фото изображен совсем не он. "Я думаю, что это фотомонтаж. Скорее всего, это не мои фотографии", – заверил сайт Life.ru Фомин. По словам артиста, его гаджет не подвергался атакам. "Меня не взламывали, все в порядке. К тому же я не имею обыкновения фотографироваться в таком виде", – успокоил взволнованных поклонников исполнитель.

Публикация от Митя Фомин | Mitya Fomin (@mf_agent) Апр 1 2017 в 3:34 PDT

Примечательно, что не все поверили певцу. Например, один пользователь Сети высказал предположение, что снимок слил в интернет сам артист, потому что его популярность начала угасать, а публикация интимных изображений вновь сделает пострадавшую знаменитость героем передовиц таблоидов на день-другой.

Кому-то категорически не нравится тот факт, что люди в принципе делают снимки подобного содержания. "То девчонки свои прелести демонстрируют... – ловят на живца)) Ну а Мити что делать, как еще заработать популярность..???))) Ла-ла-ла ... поистерлось и усохло... приходиться делиться "сокровенным"..)))) Даже не знаю чего в этом больше глупости или всепроникающей продажности..." – негодует один из комментаторов.