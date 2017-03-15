Опубликованы фото голых Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид

Голливудские красавицы Эмма Уотсон и Аманда Сейфрид стали очередными жертвами хакеров. В Сеть попали личные фото девушек, на которых они обнажены и занимаются любовью.

По информации иностранных СМИ, некоторые снимки могут шокировать, потому как сделаны в духе порно. Например, на одном фото Аманда Сейфрид орально ублажает своего молодого человека.

У актрисы из "Гарри Поттера" Эммы Уотсон все немного скромнее. Звезда фильма "Красавица и чудовище" отличилась лишь кадрами эротического содержания, которые она сделала в ванной.

На других снимках она позирует в примерочной, выбирая купальники. По соцсетям уже разлетелись эти снимки, поэтому пользователи интернета активно обсуждают грудь и другие прелести актрисы, которые она раньше тщательно прятала.

Откровенные фото Аманды Сейфрид никто даже не пытается выложить в Instagram, потому как будет моментально забанен модераторами популярного приложения. Их можно найти на иностранных сайтах, растиражировавших компромат. Например, Thegossiplife.com.

К слову, недавно хакеры слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы, предназначавшийся, вероятно, мужу Алексею Чумакову, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Еще многие до сих пор не забыли порно-контент с телефонов Наташи Королевой и ее супруга Сергея Тарзана Глушко, украденный безжалостными и циничными хакерами. Певица долго потом судилась с корреспондентами, смаковавшими в статьях каждый снимок и видео.

Также пользователи интернета помнят селфи абсолютно голого Кержакова, которое он сделал в ванной для своей любимой женщины, а в итоге сверкнул своим достоинством на всю страну.

У иностранцев периодический слив в прессу таких фото знаменитостей и вовсе поставлен на конвейер. Некоторое время назад неизвестные опубликовали в Сети личные снимки десятка американских актрис, певиц и спортсменок, которые стали предметом бурного обсуждения в Интернете. Свои прелести невольно засветили невеста украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко Хайден Панеттьери, канадская певица Аврил Лавин, а также голливудские актрисы Эмма Стоун, Ванесса Хадженс, Мэри-Кейт Олсен и другие.

