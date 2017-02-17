Михалкова проигнорировала важное событие в жизни мужа

Замужняя Кидман о помолвке с другим Россияне молятся за прооперированную Вайкуле Известную певицу поздравляют с рождением первенца Дом-2 Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Пятница 17 февраля
Лента новостей
18:15
Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ" (видео)
18:08
Неизвестные на Mercedes похитили девочку в Москве
18:03
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 3
17:48
Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России
17:43
На юге Москвы загорелся торговый центр
17:32
Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"
17:18
Нетерпеливый водитель спорткара устроил массовую аварию (видео)
17:03
Новый мем о растерянности покоряет Сеть
16:57
Главные тайны Сергея Лаврова
16:47
У супермаркета на севере Москвы ищут бомбу
16:39
Какие продукты повышают иммунитет
16:30
Борьба за койку в больнице Поморья обернулась поножовщиной
16:26
Кто развалит Украину
16:20
Ученые нашли панацею от старения
15:59
Малкина побили за силовой прием на льду (видео)
15:52
Зятя короля Испании посадили в тюрьму
15:46
В Пулково самолет "Зенита" попал в аварию
15:44
Испуганные пчелы ухают от страха
15:36
Как Трамп превращается в комика
15:25
Госдума отправит Кобзона на "Евровидение"
15:11
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
15:05
Об уровне стресса расскажут волосы
14:39
"Почта России" повышает тарифы
14:34
Пожилые россияне стали чаще брать ипотеку
14:32
Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса
14:28
Подросток убил одноклассника во время урока
14:25
Радикалы приперли Порошенко к стенке
14:13
В московской школе пятикласснику сломали позвоночник
13:59
В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
13:58
Автобус с пассажирами перевернулся в Карелии
13:49
Челябинец построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского
13:44
Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф
13:39
Почему человечество никогда не сможет победить рак
13:34
"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира
13:33
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
13:17
Канада лишит доходов Google и Facebook
13:12
До возрождения мамонтов осталось несколько лет
12:59
Москвичка умерла при попытке выйти из запоя
12:52
Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
12:51
Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума
12:49
Значение имени Надежда
12:48
Московское метро избавляется от бабушек
12:45
Создатель "Жди меня" в тяжелом состоянии в больнице
12:36
Названы лучшие косметические средства в мире
12:23
В Москве пропал военнослужащий Минобороны
12:18
Как бороться с сильной рукой Трампа (видео)
12:15
Егор Кончаловский о безденежье и романах отца
12:11
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
12:10
Лера Кудрявцева рассказала о потере
12:04
Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
12:02
В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве
11:45
Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
11:43
Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года
11:35
Проблемы знаменитых папиных дочек
11:33
Пенсионерка упала на рельсы в метро Москвы
11:24
Власти нашли средство борьбы с легализацией преступного капитала
11:23
Первые потери в торговой войне США и Китая
11:20
США разглядели на Украине "музыкальный кризис"
11:17
Работнику московского метро оторвало палец
11:13
Актер сериала "Молодежка" прилюдно подрался
11:09
Москвичей ждет рост цен на бензин
11:05
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
11:03
Пригожин: У Лепса были убытки и долги
11:03
Грабители с пистолетом угнали Opel у безработного
10:50
Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне
10:49
Московский суд оправдал обвиняемого в убийстве геев
10:48
Мать рассекретила пол будущих детей Клуни
10:45
Путин рассказал о массовой ротации губернаторов
10:35
Подруга разоткровенничалась о разрыве Бони с миллионером
10:13
Трамп назвал виновников конфликта Москвы и Вашингтона
10:09
Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
09:52
Жена отказалась выйти на сцену к Малежику
09:52
Посетителя ресторана в центре Москвы обокрали на 6 млн
09:31
Пенсионерка из России погибла в ДТП в Таиланде
09:27
Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России
09:15
Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца
09:13
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
09:10
Пьяный тагильчанин выжил после падения с седьмого этажа
08:56
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
08:55
Москвичам подарили дополнительные дни бесплатной парковки
08:46
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
08:42
Лавров заступился за униженных Тиллерсоном журналистов
08:39
Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
08:28
Россия разделается с советскими долгами
08:17
Замужняя Николь Кидман рассказала о помолвке с другим мужчиной
07:55
От живодерок из Хабаровска добились признаний и раскаяния
22:00
Для женщин вычислили идеальный танец (видео)
21:50
На севере Москвы разбился мужчина
21:45
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
21:36
Житель Вологды пошел на жестокое убийство из-за еды
21:30
Борис Корчевников станет отцом двоих детей
21:26
Мужчина выпал с пятого этажа в Екатеринбурге
21:15
Как выглядит типичный преступник
21:12
Челябинский "маньяк" оказался грабителем
21:05
Очевидцы сняли последствия страшного ДТП в Екатеринбурге
20:55
Поезд протаранил Оку под Ставрополем
20:48
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе
20:47
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
20:43
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее
20:35
У "групп смерти" нашли украинский след
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему человечество никогда не сможет победить рак
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
Тарзан дал интимный совет Джигурде
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
Самые яркие романы Марии Максаковой
Шоу-бизнес

Михалкова проигнорировала важное событие в жизни мужа

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Надежда Михалкова проигнорировала важное событие в жизни своего мужа Резо Гигинеишвили. Актриса пропустила международную премьеру фильма режиссера "Заложники", в котором она сыграла значимую роль.
прочитано 2266 раз

Драма, задуманная как подлинная история о трагических событиях 1983 года, приняла участие в программе 67 Берлинского кинофестиваля Panorama Special. Выход ленты на отечественные экраны ожидается в 2017 году.

ПО ТЕМЕ

Гигинеишвили взял в заложники Михалкову

Надежда Михалкова: Этого допустить нельзя

Гигинеишвили рассказал о чувствах к Михалковой

В Германии на суд искушенной европейской публики фильм представили режиссер, продюсер, соавтор сценария Резо Гигинеишвили, автор сценария Лаша Бугадзе, оператор Владислав Опельянц.

На красной дорожке международного престижного смотра позировали актеры Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Дарежан Харшиладзе, Гиги Датиашвили, Гиорги Грделидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава и Илико Сухишвили.

La Familia !!! @hostagesfilm #hostages_film #berlinale2017

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

Фото: пресс-служба кинокомпании "Небо"

На премьеру в Берлин приехали друзья и коллеги режиссера – Александр Роднянский и Валерия Мирошниченко, Илья Стюарт, Светлана Устинова, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Михаил и Лили Идовы, Катерина Шпица, Вячеслав Муругов, Софико Шеварнадзе, Алексей Боков, Фатима Ибрагимбекова, Татьяна Арно, а также креативный продюсер кинокомпании "Небо" Алексей Киселев.

Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук. Фото: пресс-служба кинокомпании "Небо"

Илья Стюарт и Светлана Устинова. Фото: пресс-служба кинокомпании "Небо"

Одну из ролей в "Заложниках" сыграла супруга режиссера Надежда Михалкова. Она перевоплотилась в стюардессу Майю. Однако на премьере ленты в Берлине актрисы не было. В Instagram она тоже ни словом не обмолвилась о столь важном событии для Резо. В микроблоге Надежда в эти дни делится лишь семейными фото с любимой сестрой и детьми.

Надежда Михалкова. Фото: пресс-служба кинокомпании

Драма рассказывает о трагических событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет ТУ-134А с целью побега из СССР. "1990. Год до распада Советского Союза. Нино и другие родители пытаются найти могилы своих детей. Родители знают, что их сыновей приговорили к смертной казни, но слепо верят, что приказ не был приведен в исполнение", – говорится о описании картины "Заложники".

Фото: пресс-служба кинокомпании

"История, рассказанная в этом фильме, известна мне с детства. О ней до сих пор говорит вся Грузия. Мне было принципиально важно деликатное отношение к этой сложной истории. Все ее действующие лица – жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев", – рассказал режиссер, продюсер и автор сценария Резо Гигинеишвили.

Резо Гигинеишвили с исполнителями главных ролей. Фото: пресс-служба кинокомпании "Небо"

Последние семь лет Резо с головой погрузился в изучение обстоятельств этой трагедии. "Мы с автором сценария Лашей Бугадзе опросили больше 100 очевидцев и участников событий, работали в государственных архивах Грузии, где знакомились с протоколами допросов задержанных и свидетелей по этому знаменитому делу", – отметил Гигинеишвили.

Надежда Михалкова. Фото: пресс-служба кинокомпании

После изучения всех деталей Гигинеишвили остался беспристрастен и не стал занимать чью-либо сторону. "Действия наших героев нельзя оправдать, – убежден Резо. – Можно лишь попытаться их проанализировать. Перед нами античная трагедия, где нет правых и нет виноватых".

Постер фильма

Автор: Иннокентий Звездинский17 февраля 2017, 17:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля

567

комментарии

Политика

Главные тайны Сергея Лаврова
Кто развалит Украину
Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
Как Трамп превращается в комика

Шоу-бизнес

Кому нахамила Людмила Максакова
Корчевников: Все в жизни пошло по-другому
Михалкова проигнорировала важное событие в жизни мужа
Куда исчезла Марина Хлебникова

Проишествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Lifestyle

Госдума отправит Кобзона на "Евровидение"
Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса
Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Россияне молятся за прооперированную Вайкуле

Известная певица перенесла свои концерты
Шоу-бизнес

Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца

Супруг артистки сфотографировался с новорожденной крохой
Политика

Кто развалит Украину

Украинскому государству готовят судьбу Югославии
Шоу-бизнес

Корчевников: Все в жизни пошло по-другому

Откровения шоумена поразили поклонников

Гороскоп

Борис Корчевников станет отцом двоих детей
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Пересильд восхитила своим декольте до пупа
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
Зара сильно исхудала после травли

Спорт

Малкина побили за силовой прием на льду (видео)
Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками

Регионы

Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru