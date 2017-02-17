Михалкова проигнорировала важное событие в жизни мужа

Надежда Михалкова проигнорировала важное событие в жизни своего мужа Резо Гигинеишвили. Актриса пропустила международную премьеру фильма режиссера "Заложники", в котором она сыграла значимую роль.

Драма, задуманная как подлинная история о трагических событиях 1983 года, приняла участие в программе 67 Берлинского кинофестиваля Panorama Special. Выход ленты на отечественные экраны ожидается в 2017 году.

В Германии на суд искушенной европейской публики фильм представили режиссер, продюсер, соавтор сценария Резо Гигинеишвили, автор сценария Лаша Бугадзе, оператор Владислав Опельянц.

На красной дорожке международного престижного смотра позировали актеры Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Дарежан Харшиладзе, Гиги Датиашвили, Гиорги Грделидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава и Илико Сухишвили.

La Familia !!! @hostagesfilm #hostages_film #berlinale2017 Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Фев 16 2017 в 2:04 PST

На премьеру в Берлин приехали друзья и коллеги режиссера – Александр Роднянский и Валерия Мирошниченко, Илья Стюарт, Светлана Устинова, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Михаил и Лили Идовы, Катерина Шпица, Вячеслав Муругов, Софико Шеварнадзе, Алексей Боков, Фатима Ибрагимбекова, Татьяна Арно, а также креативный продюсер кинокомпании "Небо" Алексей Киселев.

Одну из ролей в "Заложниках" сыграла супруга режиссера Надежда Михалкова. Она перевоплотилась в стюардессу Майю. Однако на премьере ленты в Берлине актрисы не было. В Instagram она тоже ни словом не обмолвилась о столь важном событии для Резо. В микроблоге Надежда в эти дни делится лишь семейными фото с любимой сестрой и детьми.

Драма рассказывает о трагических событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет ТУ-134А с целью побега из СССР. "1990. Год до распада Советского Союза. Нино и другие родители пытаются найти могилы своих детей. Родители знают, что их сыновей приговорили к смертной казни, но слепо верят, что приказ не был приведен в исполнение", – говорится о описании картины "Заложники".

"История, рассказанная в этом фильме, известна мне с детства. О ней до сих пор говорит вся Грузия. Мне было принципиально важно деликатное отношение к этой сложной истории. Все ее действующие лица – жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев", – рассказал режиссер, продюсер и автор сценария Резо Гигинеишвили.

Последние семь лет Резо с головой погрузился в изучение обстоятельств этой трагедии. "Мы с автором сценария Лашей Бугадзе опросили больше 100 очевидцев и участников событий, работали в государственных архивах Грузии, где знакомились с протоколами допросов задержанных и свидетелей по этому знаменитому делу", – отметил Гигинеишвили.

После изучения всех деталей Гигинеишвили остался беспристрастен и не стал занимать чью-либо сторону. "Действия наших героев нельзя оправдать, – убежден Резо. – Можно лишь попытаться их проанализировать. Перед нами античная трагедия, где нет правых и нет виноватых".