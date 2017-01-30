Гигинеишвили взял в заложники Михалкову

Режиссер Резо Гигинеишвили снял в фильме "Заложники" свою супругу Надежду Михалкову. В распоряжение Dni.Ru попали кадры со съемок драмы о трагических событиях.

Пресс-служба кинокомпании "Небо" поделилась с Dni.Ru официальным постером и первыми кадрами новой ленты Гигинеишвили "Заложники", которая примет участие в программе 67 Берлинского кинофестиваля Panorama Special. Выход фильма на экраны ожидается в 2017 году.

Драма задумана как подлинная история о трагических событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет ТУ-134А с целью побега из СССР. "1990. Год до распада Советского Союза. Нино и другие родители пытаются найти могилы своих детей. Родители знают, что их сыновей приговорили к смертной казни, но слепо верят, что приказ не был приведен в исполнение", – говорится о описании картины "Заложники".

"История, рассказанная в этом фильме, известна мне с детства. О ней до сих пор говорит вся Грузия. Мне было принципиально важно деликатное отношение к этой сложной истории. Все ее действующие лица – жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев", – рассказал режиссер, продюсер и автор сценария Резо Гигинеишвили.

Последние семь лет Резо с головой погрузился в изучение обстоятельств этой трагедии. "Мы с автором сценария Лашей Бугадзе опросили больше 100 очевидцев и участников событий, работали в государственных архивах Грузии, где знакомились с протоколами допросов задержанных и свидетелей по этому знаменитому делу", – отметил Гигинеишвили.

Одну из ролей в "Заложниках" сыграла супруга режиссера Надежда Михалкова. Она перевоплотилась в стюардессу Майю. У актрисы на лице неподдельный ужас в тот момент, когда в лицо ее героини тычут оружием.

После изучения всех деталей Гигинеишвили остался беспристрастен и не стал занимать чью-либо сторону. "Действия наших героев нельзя оправдать, – убежден Резо. – Можно лишь попытаться их проанализировать. Перед нами античная трагедия, где нет правых и нет виноватых".