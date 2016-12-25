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Личная переписка Анфисы Чеховой попала в Сеть
Анфиса Чехова предоставила свой гаджет на изучение журналистам. В смартфоне зезды оказалась личная переписка с мужем Гурамом Баблишвили. В сообщениях супруг ведущей делится с ней впечатлениями от похода в тату-салон. "Мы с мужем 24 часа в сутки на связи. Тут Гурам рассказывает, как ему набивают первую татуировку", – рассказала Чехова в комментарии "СтарХиту".
"Начали…как больно то" – написал возлюбленный звезды. "Да ладно? Больно? А я спала, когда мне на спине делали))" – удивилась Чехова в ответ, на что супруг поспешил заверить, что пошутил.
Кроме того, в распоряжении журналистов оказалась и переписка Чеховой с актрисой Анастасией Цветаевой. Девушки договаривались о совместном отдыхе. "Не пьешь??? О ужас))) ну куда ты ходишь?? Какие твои любимые места?", – спросила Цветаева у ведущей. "Да куда придется. Что по дороге встречу. Или куда друзья позовут))", – ответила Чехова.
Среди прочих материалов в гаджете знаменитости, журналисты наткнулись на недавно скачанный архив музыки. Чехова остановила свой выбор на композициях "Романс" группы "Пицца", Ain’t no sunshine от Maysa и "Фонари" Лок Дога.
"Я зависимый от телефона человек – мне постоянно звонят по работе, я должна оперативно отвечать на вызовы. Выключить гаджет на пару часов могу в редких случаях – например, если провожу время с сыном или мужем. Правда, в скором времени планирую установить своеобразный рекорд! На новогодние праздники попробую отказаться от блага цивилизации в виде мобильного. Посмотрим, получится ли у меня...", – поделилась Анфиса.
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