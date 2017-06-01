Звезда "Холостяка" умерла после борьбы с алкоголизмом

Звезда американской версии телешоу "Холостяк" Майкл Нэнс умер в Америке. Незадолго до смерти мужчина боролся с алкоголизмом.

31-летний Майкл Нэнс умер в ночь с воскресенья, 28 мая, на понедельник, однако лишь сейчас журналисты узнали трагическую новость. В полиции сообщили, что к ним поступил звонок, и они отправились на вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом, где обнаружили Майкла Нэнса, однако буквально через полчаса мужчина умер.

В настоящее время судмедэксперты работают над тем, чтобы определить причину смерти звезды реалити-шоу. Как передает TMZ, видимых травм на его теле обнаружено не было. Впрочем, есть одно важное обстоятельство – незадолго до смерти Нэнс страдал от пристрастия к алкоголю.

Об этом рассказал Ари Лейендейк, который также принимал участие шоу "Холостяк". Мужчина сообщил, что Майкл на протяжении долгого времени старался побороть зависимость. Лейендейк предположил, что причиной смерти Нэнса стал именно алкоголизм.

"Новость о Майкле очень трагична. Он, к сожалению, пострадал от передозировки, он искал помощь в реабилитационном центре. Он боролся с пагубным пристрастием и в последние два года старался лечиться. Я буду всегда помнить моего друга Майкла Нэнса, его добрую и хрупкую душевную организацию. Зависимость – это тяжелая болезнь", – констатировал приятель покойного.

Он отметил, что Майкл не только сам старался побороть зависимость, но и помогал другим людям, которые столкнулись с той же бедой. "Мне больно от того, что он помог огромному количеству человек, но, к сожалению, проиграл собственную битву", – заявил друг Нэнса.

Для бывших коллег Майкла его внезапная кончина стала настоящим ударом. Так,Эмили Мэйнард, за сердце которой в 2012 году боролся Нэнс среди прочих 24 претендентов на шоу, была поражена тем, что Мэйкл ушел из жизни. "Грустно проснуться из-за новости о Майкле Нэнсе. Он был талантливым человеком с очень добрым сердцем. Соболезную семье и друзьям", – написала Эмили в соцсети. Последние пять лет Майкл записывал музыку, а также работал фитнес-тренером, продавцом автомобилей и медицинского оборудования.