"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии

Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть Ультиматум Подольской мужу Фриске заболела после цирка с Шепелевым Гузеева о свадьбе дочки Дом-2

Выбор читателей

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Почему у Андрея Малахова нет детей
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
партнеры
Четверг 25 мая
Лента новостей
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:30
Глава Пермского края встретился с местными бизнесменами
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
10:17
Новая идея Минфина грозит сокращением пенсии на треть
10:09
Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым
09:45
Женщин научились спасать от последствий климакса
09:42
Соцсеть "ВКонтакте" объединит выпускников
09:06
Украинка из "Дома-2" покупает жилье в Москве
09:03
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
09:01
На севере Москвы пьяного 17-летнего юношу ранили ножом
09:00
Маликов из-за едкой критики решился на отчаянный шаг
08:52
Киев придумал новый способ насолить россиянам
08:45
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
08:40
С подземной парковки на западе Москвы угнали Lexus за 6,6 млн
08:36
Маликов с женой повеселились на публике
08:31
В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты
08:16
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку
08:08
В Подмосковье легковушка влетела в фуру
07:55
Подольская выдвинула ультиматум Преснякову
23:16
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:34
Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:08
Впечатляющие виды строительства Крымского моста
21:04
Экстремал разбился в Подмосковье
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:57
Бесполезные лекарства от простуды
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:41
Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми
20:35
Легендарный советский певец борется с раком в США
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:03
Назван любимый министр россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
Шоу-бизнес

"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии

Илья Глинников. Фото: instagram.com/glinnikov1st
Участие в амурном шоу канала ТНТ "Холостяк" обернулось для звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова большими переменами в жизни. Теперь у него в паспорте будет значиться другая фамилия.
прочитано 706 раз

Убежденный холостяк, за сердце которого в данный момент борются четыре красотки, сообщил журналистам о своем неожиданном решении. Глинников признался, что собирается сменить фамилию.

ПО ТЕМЕ

Возлюбленной "Холостяка" оказалась дочь Охлобыстина

Рябцева разрыдалась из-за Венедиктова на шоу "Холостяк"

 Холостяк 5 сезон

Сюжеты Холостяк 5 сезон

На такой поступок 32-летнего Илью вдохновило посещение Родины. Во время съемок шоу "Холостяк" артист отправился в Грузию к своей семье. Это обязательная часть программы – познакомить участниц проекта с родителями главного героя.

Там Глинников и принял решение расстаться с фамилией, под которой его знают миллионы телезрителей. Менять имя на гребне успеха – это довольно рискованно для артиста, но у Ильи есть серьезные основания.

"Отец у меня – грузин. Так сложились обстоятельства в жизни, что никто не должен был знать, что я – это я, по определенным причинам, – цитирует актера сайт Life.ru. – После того как отца не стало, в нашем роду больше не осталось мужчин. И фамилия после этого проекта поменяется".

Отныне артист будет зваться Ильей Месхи. "Илья Глинников на этом закончился, появился сын своего отца", – резюмировал артист, который свято чтит традиции. Отметим, что у себя в Instagram актер пока еще под старым именем: Ilya Glinnikov/Илья Глинников.

Обеспокоенные поклонники артиста переживают, что часть публики перестанет его узнавать. Особенно если на афише будет новая фамилия Ильи без фото. К тому же в отечественном кино уже есть один известный актер Месхи с именем Гела, супруг Екатерины Климовой. Как бы путаницы не получилось.

Автор: Иннокентий Звездинский25 мая 2017, 19:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Интернов" пострашнела после разрыва с Тарасовой

567

комментарии

Политика

Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
Порошенко исполнил мечту Януковича
Киев придумал новый способ насолить россиянам
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Шоу-бизнес

Няня Малининых шокировала рассказом о зверских условиях работы
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
Стеша Маликова отказалась от помощи отца

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Подольская выдвинула ультиматум Преснякову

Певец ради каприза жены готов мало спать
Шоу-бизнес

Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах

Выход в свет Александры Жулиной вызвал критику
Шоу-бизнес

Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд

Актриса явилась на красную дорожку в Каннах без белья
Культура

Олег Басилашвили серьезно болен

Из-за хронической болезни Олег Валерианович был вынужден отменить ближайшие спектакли

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
Маликов с женой повеселились на публике
Папа обрадовал скорбную Меланью

Спорт

Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru