"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии

Участие в амурном шоу канала ТНТ "Холостяк" обернулось для звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова большими переменами в жизни. Теперь у него в паспорте будет значиться другая фамилия.

Убежденный холостяк, за сердце которого в данный момент борются четыре красотки, сообщил журналистам о своем неожиданном решении. Глинников признался, что собирается сменить фамилию.

На такой поступок 32-летнего Илью вдохновило посещение Родины. Во время съемок шоу "Холостяк" артист отправился в Грузию к своей семье. Это обязательная часть программы – познакомить участниц проекта с родителями главного героя.

Там Глинников и принял решение расстаться с фамилией, под которой его знают миллионы телезрителей. Менять имя на гребне успеха – это довольно рискованно для артиста, но у Ильи есть серьезные основания.

"Отец у меня – грузин. Так сложились обстоятельства в жизни, что никто не должен был знать, что я – это я, по определенным причинам, – цитирует актера сайт Life.ru. – После того как отца не стало, в нашем роду больше не осталось мужчин. И фамилия после этого проекта поменяется".

Публикация от Холостяк / Илья Глинников (@holostyak.tnt) Май 24 2017 в 6:42 PDT

Отныне артист будет зваться Ильей Месхи. "Илья Глинников на этом закончился, появился сын своего отца", – резюмировал артист, который свято чтит традиции. Отметим, что у себя в Instagram актер пока еще под старым именем: Ilya Glinnikov/Илья Глинников.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Май 6 2017 в 4:27 PDT

Обеспокоенные поклонники артиста переживают, что часть публики перестанет его узнавать. Особенно если на афише будет новая фамилия Ильи без фото. К тому же в отечественном кино уже есть один известный актер Месхи с именем Гела, супруг Екатерины Климовой. Как бы путаницы не получилось.