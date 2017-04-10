"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб

Популярный актер, звезда телепроекта "Холостяк" и сериала "Интерны" Илья Глинников дал откровенное интервью. Артист рассказал о том, как стал артистом, и заявил, что его крестной матерью была несравненная Марина Голуб.

В 16 лет Илья Глинников уехал из родного города в Москву. По словам будущей телезвезды, он с самого начала знал, что свяжет свою жизнь с творчеством. На тот момент Глинников участвовал в танцевальном шоу, играл в мюзикле, однако долго не хотел поступать в театральный. Дело в том, что ему твердили, будто он не сможет совмещать учебу и работу (а тогда Илья еще и работал).

"Дмитрий Харатьян, мой старший друг и коллега, сказал, что я буду полным идиотом, если не получу актерское образование. Он даже предложил заплатить за мое обучение. Помню, как мы советовались с мамой, как быть. Сумма-то немаленькая. И тут (видимо, это был знак!) мне прилетел хороший рекламный контракт. Таким образом, проблема с платой за учебу была решена", – рассказал Глинников.

Примечательно, что готовила будущую звезду сериала "Интерны" актриса Марина Голуб. "Она всегда говорила, что танцора научить играть проще, чем певца. Мы пластичны, уже владеем своим телом. Можно сказать, это моя крестная мама в профессии", – цитирует Илью Woman Hit.

#ДубровскийНогиНаСтол #ExpectTheUnexpected�� Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Дек 28 2016 в 1:12 PST

Зашла речь и о телепроекте "Холостяк", лицом которого является Глинников. По словам артиста, он три раза отказывался участвовать в шоу. "В первый раз, получив приглашение, решил посмотреть, что это за шоу. Меня хватило на шесть минут 53 секунды. После чего я выключил телевизор, позвонил агенту и осведомился, не сошла ли она с ума. Она ответила, что ее дело – донести предложение. Потом начались атаки от продюсеров. Я отказывался: "Ребята, вы выбрали не того человека! Я не плейбой, не сердцеед. Я в жизни совсем другой, я вам все испорчу". Но в итоге все же меня уговорили. В первый же съемочный день я сказал девушкам: "Для меня кощунство то, что вы, девушки, боретесь здесь за мужчину. Я должен это делать. Позвольте же мне добиваться вас". По отношению ко всем участницам проекта я испытываю разные чувства, но с самого первого дня выделил для себя одну…" – признался актер. Однако кого именно, Илья Глинников не назвал.

Напомним, страшная авария, повлекшая за собой гибель популярной актрисы Марины Голуб, произошла в ночь на 10 октября 2012 года на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, ее участниками стали четыре машины. Полиция сообщила, что Голуб поймала частного таксиста на Hyundai. По предварительным данным, водитель Cadillac Алексей Русаков проехал на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai. Он бросил машину на месте аварии и убежал. Через несколько дней полицейские его задержали. Следователи предъявили подозреваемому обвинение по двум статьям.

