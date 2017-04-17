Возлюбленной "Холостяка" оказалась дочь Охлобыстина

Папарацци сфотографировали звезду шоу "Холостяк" Илью Глинникова в московском храме с девушкой. Журналисты решили, что это одна из участниц проекта, а на деле оказалось, что актер обнимал дочку Ивана Охлобыстина.

Акулы пера сообщили, что Илья на Пасху был замечен с таинственной блондинкой. Мол, 32-летний Глинников и его "возлюбленная" освятили куличи к празднику и вышли из церкви Софии в центре Москвы, держась за руки. На улице артист, ставший новым "Холостяком" в брачном шоу ТНТ, якобы даже позволил себе приобнять девушку за плечи.

Не разглядев спутницу звезды "Интернов", репортеры почему-то решили, что это 21-летняя участница проекта, претендующая на розу, руку и сердце завидного жениха, Екатерина Никулина. Именно от ее жарких взглядов Илья "плавится" как мороженое на южном курорте. Поклонники шоу давно уже заметили, что между молодыми людьми какая-то сумасшедшая химия.

О Никулиной известно, что она из Москвы, училась в РЭУ им. Плеханова. Работает арт-директором кафе. По ее мнению, идеальный мужчина должен быть добрым и терпеливым. Эффектная блондинка увлекается конным спортом и активно занимается познанием себя. Своей вредной привычкой Екатерина считает склонность много думать. Отправилась на шоу "Холостяк", потому что хочет "быстрее обзавестись семьей, дабы стать молоденькой мамочкой".

Публикация от Холостяк на ТНТ ����❤ (@holostyak.official) Мар 13 2017 в 12:31 PDT

Однако, как выяснилось позже, за любимую женщину Глинникова подслеповатые журналисты приняли дочку Ивана Охлобыстина Варвару. Наследница именитого актера и бывшего священника, с которым Илья снимался вместе в сериале "Интерны", поделилась в Instagram кадром из видео, на котором запечатлено, как молодые люди выходят из храма.

Публикация от Варвара Охлобыстина (@zemlia_01) Апр 17 2017 в 6:22 PDT

"Илья Глинников отметил Пасху с участницей "Холостяка", – гласит заголовок. "Хахах, ору. Не помню , чтобы я боролась за сердце дяди Ильи!😂😂😂" – со смехом прокомментировала газетную утку Варвара. Позже актер процитировал у себя в Instagram ее сообщение и добавил уже от себя: "Не сходите с ума, мы просто с Варей Охлобыстиной приехали после записи клипа осветить куличи))".

Публикация от Варвара Охлобыстина (@zemlia_01) Апр 17 2017 в 8:57 PDT

Как писали Dni.Ru, Илья три раза отказывался участвовать в "Холостяке". Сначала, получив приглашение, он решил посмотреть, что это за шоу. "Меня хватило на шесть минут 53 секунды. После чего я выключил телевизор, позвонил агенту и осведомился, не сошла ли она с ума", – рассказал в недавнем интервью Глинников. Агент ответила, что ее дело – донести предложение. Потом артиста атаковали продюсеры. "Я отказывался: "Ребята, вы выбрали не того человека! Я не плейбой, не сердцеед. Я в жизни совсем другой, я вам все испорчу". Но в итоге все же меня уговорили", – отметил бывший возлюбленный Аглаи Тарасовой.

Илья решил быть искренним с участницами брачного шоу. "В первый же съемочный день я сказал девушкам: "Для меня кощунство то, что вы, девушки, боретесь здесь за мужчину. Я должен это делать. Позвольте же мне добиваться вас". По отношению ко всем участницам проекта я испытываю разные чувства, но с самого первого дня выделил для себя одну…" – заинтриговал артист, так и не назвав имя своей зазнобы.