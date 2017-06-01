Климова свела с ума мужчин снимком топлес

Известная актриса Екатерина Климова свела с ума поклонников в Instagram снимком, на котором она запечатлена топлес. Восхищенные пользователи Сети посчитали, что мать четырех детей выглядит невероятно соблазнительно.

Екатерина периодически будоражит своих почитателей. То она поделится селфи в бикини, явив миру свои "сочные" прелести, то покажет идеальную фигуру и ровные, длинные ноги. И вот теперь как вишенка на торте – фото топлес.

Климова всегда присутствует в рейтингах самых сексуальных отечественных артисток. Акулы пера не устают хвалить 39-летнюю умницу и красавицу, которая успевает во всем. Она востребована в профессии и счастлива в браке. Стройная брюнетка на собственном примере доказывает, что даже после четырех родов можно оставаться чертовски привлекательной.

И свежее фото Екатерины тому подтверждение. Актриса снялась топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой. Своим проникновенным взглядом чаровница буквально гипнотизирует своих поклонников.

"Просто нет слов. Божественная женщина", "Ой, вы такая молодец! Смелая! Топлес сняться не каждый сможет! Но вы можете себе позволить, потому что вас любят, уважают и обожают! И вообще фигура супер!", "Такая страстная...", "Вы мой Свет, Вы моя Радость, Вы Зорька ясная моя, Вы Родник моей души, Вы Солнышко небесное, Вы Жемчужина среди золы, Вы очаровательная Богиня и Божественная Афродита!" – наперебой расхваливают Климову сраженные наповал комментаторы.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 24 2017 в 1:52 PDT

Напомним, Климова воспитывает детей от разных избранников. Первым мужем артистки был ювелир Илья Хорошилов. Супруги развелись в 2004 году. От этого брака Екатерина имеет дочь – Елизавету Хорошилову, которая уже вовсю снимается с мамой для журналов.

Второй раз Климова пошла под венец с актером Игорем Петренко. Свадьба состоялась 31 декабря 2004 года. Супруги прожили вместе почти десять лет. 10 июля 2014 года Тверской районный суд города Москвы оформил развод. От этих отношений у Екатерины подрастают двое сыновей: Матвей (родился в 2006 году) и Корней (2008).

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 12 2017 в 3:28 PDT

5 июня 2015 года Екатерина вышла замуж за коллегу по цеху Гелу Месхи. В сентябре этого же года в одном из московских роддомов Климова родила свою младшую дочь Бэллу.