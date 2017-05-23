Партнера Навки застукали с Климовой

Партнера Татьяны Навки по "Ледниковому периоду" Андрея Бурковского сфотографировали в аэропорту с актрисой Екатериной Климовой. Оказывается, они снялись вместе в очередной части франшизы "Елки".

Работа над фильмом, премьера которого запланирована на 21 декабря 2017 года, закончилась всего несколько часов назад, и у редакции Dni.Ru появились свежие снимки с площадки.

На фото можно разглядеть актеров, снявшихся в этой части популярнейшей отечественной киноэпопеи. Поклонники проекта вновь увидят своих любимцев Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Немало порадует зрителей и шоумен Дмитрий Нагиев, которому досталась главная роль.

"Простых историй мы не любим, поэтому в "Елках" я перемещаюсь из проруби в сугроб, таскаю на своей спине молодых актеров, буквально горю на площадке, – посетовал 50-летний Дмитрий Нагиев. - Режиссер во мне видит моложавость, бодрость духа, человека, несущегося локомотивом на встречу юному поколению, что я и пытаюсь изо всех своих оставшихся сил делать".

Режиссеры Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников в течение двух месяцев совместно работали над сюжетами новелл для очередной части саги. "Мы тщательно проанализировали все части "Елок", постарались просчитать их "генетический код". На основе этих исследований мы решили, что новые "Елки" будут состоять из пяти новелл – комедийных и мелодраматических. По традиции в фильме будут разные истории, герои, города, которые переплетутся в единый сюжет", – пролил свет на сюжет картины Крыжовников.

Они с Бекмамбетовым пригласили в свой проект много новых звезд. "Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Екатерина Климова, Валентина Мазунина, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Андрей Бурковский и другие, – перечислил счастливчиков Жора. – Из прошлых "Елок" в фильме героев немного, но столпы – Иван Ургант, Сергей Светлаков, голос Константина Хабенского – конечно, остаются".

Тимур Бекмамбетов рад, что все части его детища неизменно пользуются популярностью. "В 2009 году, когда начинался проект "Елки", это был чистой воды эксперимент. Никто не верил, что формат альманаха будет успешным, – признался режиссер. – Жизнь показала, что мы сделали правильный выбор: у зрителей появилась традиция – каждый новый год ходить на "Елки".

Как и прежде, фильм охватывает всю нашу большую Родину. Действие картины разворачивается в Краснодаре, Москве, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске. Герои примут активное участие в судьбе ключевого персонажа новых "Елок" – мальчика Егора из Хабаровска, который в поисках новой мамы поднял на уши всю страну.