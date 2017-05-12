"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини

Известная актриса Екатерина Климова свела с ума своих подписчиков, опубликовав в Instagram фото в бикини. Возбужденные пользователи Сети принялись отвешивать сексапильной красавице комплименты.

Глядя на фантастическое тело 39-летней актрисы сложно поверить, что она родила четырех детей. Снимком в бикини Екатерина сообщила интернет-пространству, что лето близко. "Скоро", – лаконично подписала фото Климова.

После родов звезда кино и сериалов удивительно быстро пришла в форму. По мнению подписчиков и акул пера, Екатерина является счастливой обладательницей идеальной фигуры.

"Сочная!", "Огонь ))) ", "Какая красивая", "Самая обворожительная и стильная красавица Российского кино", "Содержимое купальника-огонь!", "Мама четверых, на минуточку!!!!!!, детей!!! Браво, Катя!!!!!", "Как родив 4 детей можно остаться такой??? А кожа то какая! Идеальная просто! Завидую белой завистью)", "Богиня!", "Роскошная", "Шикарная, сексуальная, а главное и намека на пошлость нет!!! Самая красивая актриса нашего кино💐💐💐", – восторгаются люди.

Некоторые же принялись ломать голову, каким образом плавки с таким кроем удерживаются на теле. Вероятно, прыгать с вышки в бассейн или кататься на горках в аквапарке в них нельзя, потому что уплывут. "Вот и мне интересно! Не могут же они быть только для лежания)", "фасон труселей отвал головы, эверест эротических фантазий!!! восхищен", "Катя, раскройте секрет плавок ))))", "прикольное бикини, только как оно держится не пойму", "Кто трусы разрезал!" – мучаются над загадкой любопытные комментаторы.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 12 2017 в 3:28 PDT

Напомним, Климова воспитывает детей от разных избранников. Первым мужем артистки был ювелир Илья Хорошилов. Супруги развелись в 2004 году. От этого брака Екатерина имеет дочь – Елизавету Хорошилову, которая уже вовсю снимается с мамой для журналов.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Янв 29 2017 в 2:08 PST

Второй раз Климова пошла под венец с актером Игорем Петренко. Свадьба состоялась 31 декабря 2004 года. Супруги прожили вместе почти десять лет. 10 июля 2014 года Тверской районный суд города Москвы оформил развод. От этих отношений у Екатерины подрастают двое сыновей: Матвей (родился в 2006 году) и Корней (2008).

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Апр 17 2017 в 2:06 PDT

5 июня 2015 года Екатерина вышла замуж за коллегу по цеху Гелу Месхи. В сентябре этого же года в одном из московских роддомов Климова родила свою младшую дочь Бэллу.