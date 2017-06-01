Силы оставили Милану Кержакову
На днях состоялась акция благотворительного фонда "Миланы Кержаковой "Звезды детям". В мероприятии, организованном как аукцион, приняло участие множество знаменитостей, таких как Ксения Собчак, Игорь Верник, Екатерина Одинцова и многие другие. Отметилась на вечере и сама Милана Тюльпанова, однако лишь сейчас выяснилось, какими титаническими усилиями дался ей этот выход в свет.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана оставила трогательное сообщение, в котором призналась, что ей изменили силы. "Дорогие мои друзья, подписчики, благотворители, жертвователи, коллеги! Я хочу попросить у вас прощения. Прощения за то, что ровно на неделю после проведения невероятного важного для меня мероприятия я выпала целиком из жизни – причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, видимо, как справедливо, в свое время, говорил мой папа: "каждому дается испытаний ровно по силам." На том моменте силы мои, вероятно, закончились", – написала Милана. Далее девушка поблагодарила всех за участие в столь важном деле.
Действительно, в последнее время в жизни Миланы Кержаковой случились глобальные перемены. В начале апреля супруга футболиста впервые стала матерью. Едва придя в себя после родов, Милана поделилась с многочисленными подписчиками первой фотографией сына. Как оказалось, в столь ответственный момент рядом с женой оказался футболист Александр Кержаков. На снимке счастливый спортсмен держит на руках новорожденного. "Жизнь❤️Получился прикольный 😂😎" – подписала фото Милана.
Столь счастливое событие в семье случилось практически сразу после того, как Кержакова потеряла отца, сенатора Вадима Тюльпанова. 52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.
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