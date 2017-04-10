Жена Кержакова показала новорожденного малыша
Едва придя в себя после родов, Милана Кержакова поделилась с многочисленными подписчиками первой фотографией сына. Как оказалось, в столь ответственный момент рядом с женой оказался футболист Александр Кержаков. На снимке счастливый спортсмен держит на руках новорожденного. "Жизнь❤️🙏🏻Получился прикольный 😂😎" – подписала фото Милана.
Подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. "Поздравляем 👼счастья и здоровья малышу !", "Счастья малышу🙏🏻 поздравляю👼🏻", "О боже! Мои поздравления!!!!", "Поздравляю!! Растите здоровенькими!!!🎉🎊", "Миланочка, поздравляю !!! Счастья и здоровья ❤❤", "Мои поздравления ❤ Здоровья и счастья Вашей семье ✨✨✨", "Поздравляю вас!!! скорейшего восстановления!! и здоровья вам и малышу!" – написали новоиспеченной мамочке подписчики.
Ранее в своем аккаунте о рождении сына высказался и Александр Кержаков. Примечательно, что, в отличие от жены, он предпочел не демонстрировать общественности лицо малыша. К слову, Милана родила первенца вскоре после того, как потеряла отца, сенатора Вадима Тюльпанова. О его смерти Кержакова высказалась лишь день назад.
"Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет. Я не могу сказать, что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам. Могу сказать, что меняется отношение ко всему на 360 градусов, человеческое общение и жизнь переоценивается разом. И, поверьте, смысл не в деньгах, не в статусе, не в сумках, платьях и туфлях – единственный смысл в людях, которые и составляют эту самую жизнь. Просто услышьте меня", – написала Милана. Жена футболиста отметила, что отец очень ждал рождения внука.
Напомним, 52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.
Политик был ошеломлен услышанной информацией
Следственный комитет России направил запрос на Украину по поводу убийства Вороненкова
Актриса прокомментировала информацию о любовных отношениях с рокером
Киев превратился в лабораторию по производству амфетаминов