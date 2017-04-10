Жена Кержакова показала новорожденного малыша

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана впервые стала матерью. Жена известного спортсмена опубликовала фотографию наследника и заявила, что он получился "прикольным".

Едва придя в себя после родов, Милана Кержакова поделилась с многочисленными подписчиками первой фотографией сына. Как оказалось, в столь ответственный момент рядом с женой оказался футболист Александр Кержаков. На снимке счастливый спортсмен держит на руках новорожденного. "Жизнь❤️🙏🏻Получился прикольный 😂😎" – подписала фото Милана.

Подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. "Поздравляем 👼счастья и здоровья малышу !", "Счастья малышу🙏🏻 поздравляю👼🏻", "О боже! Мои поздравления!!!!", "Поздравляю!! Растите здоровенькими!!!🎉🎊", "Миланочка, поздравляю !!! Счастья и здоровья ❤❤", "Мои поздравления ❤ Здоровья и счастья Вашей семье ✨✨✨", "Поздравляю вас!!! скорейшего восстановления!! и здоровья вам и малышу!" – написали новоиспеченной мамочке подписчики.

Ранее в своем аккаунте о рождении сына высказался и Александр Кержаков. Примечательно, что, в отличие от жены, он предпочел не демонстрировать общественности лицо малыша. К слову, Милана родила первенца вскоре после того, как потеряла отца, сенатора Вадима Тюльпанова. О его смерти Кержакова высказалась лишь день назад.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 10 2017 в 6:09 PDT

"Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет. Я не могу сказать, что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам. Могу сказать, что меняется отношение ко всему на 360 градусов, человеческое общение и жизнь переоценивается разом. И, поверьте, смысл не в деньгах, не в статусе, не в сумках, платьях и туфлях – единственный смысл в людях, которые и составляют эту самую жизнь. Просто услышьте меня", – написала Милана. Жена футболиста отметила, что отец очень ждал рождения внука.

Напомним, 52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.