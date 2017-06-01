Невеста боится перемен во внешности Баскова

В последнее время Николай Басков резко похудел и стал выглядеть гораздо моложе. По словам самого "натурального блондина", невеста Софи боится больших изменений в его внешности.

Николай Басков прибыл в Крым, где начинает работу фестиваль "Детская "Новая волна". Журналисты обратили внимание, что "золотой голос России" еще больше похудел и помолодел. По признанию самого тенора, дошло до того, что ему ушили все концертные костюмы.

С недавних пор Басков стал принимать некие препараты, которые назвал "эликсиром молодости". "Думаю, что осенью выпущу изобретение российских ученых – специальную настойку и пилюли для поддержки организма. Это новые разработки российских ученых, связанные с омолаживанием организма", – сообщил Николай.

Разумеется, невеста "натурального блондина" Софи Кальчева рада преображению возлюбленного. Однако у нее есть и некие опасения, связанные с изменением во внешности тенора. "Она боится, что я превращусь в Бенджамина Баттона", – цитирует Николая Баскова "Комсомольская правда".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 27 2017 в 1:06 PDT

Напомним, что Бенджамин Баттон – герой книги американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а также одноименного голливудского фильма с Брэд Питтом в главной роли. Речь там идет о мужчине, который родился стариком и с каждым днем только молодел.

Ранее Басков рассказал, что подвигло его добровольно пойти на эксперимент с собственным здоровьем. "Я встретился с человеком, который стоит в основе этого всего. Он – один из главных наших геронтологов. Когда я встретил его и посмотрел, как он выглядит, и узнал, сколько ему лет, на меня это произвело неизгладимое впечатление", – признался в интервью певец.

Артист раскрыл и секрет своей стройности. "У меня спортивный режим. И у меня есть тренер, который мной занимается. Он же – массажист-корректор по телу, то есть это все не какие-то волшебные истории. Потом у меня всегда есть перекусы. Я ем пять раз в день", – признался Басков.

