Невеста Баскова сорвалась с обрыва

По словам певца, у него от увиденного оборвалось сердце. Девушка просто оступилась и потеряла равновесие.

Софи Кальчева, которую прочат в жены Баскову, часто ездит с ним на гастроли. Сегодня она делает первые шаги на эстраде. А Николай помогает ей пробиться.

"В совместной работе есть свои нюансы, – уверяет Николай. – Софи дает мне поводы для волнения. Совсем недавно на одном из концертов заставила ахнуть весь зал. По сценарию она должна была подняться на плунжере (вытеснитель цилиндрической формы. – Прим. ред.) на самый верх подиума и там предстать перед зрителями во всей красе. Все шло отлично, я видел, как Софи оказалась над сценой, встала на подиум на 12-сантиметровых шпильках. Но внезапно исчезла…".

"Многие зрители решили, что это такой режиссерский трюк, – продолжает Басков. – А я-то знал, что там, под ней, – обрыв в два метра. В панике я побежал по ступенькам наверх, глянул – Софи на полу. У меня сердце оборвалось. А она встала и как ни в чем не бывало продолжила петь. Только ноги в ссадинах, даже костюм не порвался. Железная женщина, что и говорить! Потом Софи объяснила, что просто оступилась и потеряла равновесие".

"Я считаю, она в рубашке родилась: совершить такой полет и остаться невредимой – это огромная удача", – цитирует артиста журнал "Теленеделя". Напомним, что Софи и Николай впервые появились вместе на "Новой волне – 2014". С тех пор все судачат об их романе. Хотя на гастролях они всегда живут в разных номерах. Мол, так отношения будут крепче.