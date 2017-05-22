Басков положил глаз на юную звезду "Евровидения"

Главный "шарманщик" страны хочет поближе познакомиться с Кристианом Костовым. А тот, в свою очередь, не знает, как это понимать.

Московский школьник Кристиан Костов на "Евровидении" в Киеве представлял Болгарию. И занял второе место! Он признается, что на родине стал национальным героем: "Меня знают, машины на дорогах останавливаются".

После оглашения результатов конкурса 17-летнему артисту позвонили опытные коллеги по сцене. "Многие поздравили, включая Диму Билана, Николая Баскова, Сергея Лазарева. Николай спросил, собираюсь ли я вообще петь что-то на русском. Не знаю, для сотрудничества или нет, но он сказал, что очень хочет познакомиться, а там, как говорится, посмотрим".

Сегодня Кристиан оканчивает 11-й класс. "Занимался и занимаюсь с учителями по скайпу. Они не оставляют меня в покое. Правда, всего раз в неделю. К сожалению, совсем нет времени. А учиться уеду в Америку, в музыкальный колледж Беркли. На четыре года. Но обязательно вернусь. Не могу представить свою жизнь где-то, кроме Москвы", – цитирует Кристиана "КП".

Напомним, что в финале конкурса песни Костов получил 615 баллов. Он был самым молодым участником шоу. Впрочем, не обошлось без скандалов – за пару дней до выхода на сцену его едва не депортировали с Украины за то, что несколько лет назад он выступал в Крыму. Очевидно, что киевские политики хотели таким образом снова насолить России, зная, что Кристиан участвовал в шоу "Голос. Дети" на Первом канале и стал популярным в нашей стране.