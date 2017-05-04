Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции

На редкость симпатичная бывшая участница "Дома-2" Екатерина Колисниченко похвасталась в Instagram роскошным бюстом. Эффектная блондинка изменила в себе уже почти все, что только можно.

Еще совсем недавно, в феврале этого года, стремящаяся к совершенству Екатерина перенесла ринопластику. Хирург сузил девушке спинку носа и устранил небольшую асимметрию.

Затем через месяц неугомонная Колисниченко сделала себе коррекцию подбородка и увеличила губы. Причем косметолог проводила манипуляции с лицом экс-участницы "Дома-2" в прямом эфире.

Почему-то люди с интересом наблюдают за подобными процессами, а участники телестройки любви и рады стараться, дружным строем посещая клиники эстетической хирургии и выкладывая в интернет видео прямо с больничной койки.

Колисниченко, можно сказать, серьезно подсела на пластику. До изменения формы носа и инъекций в лицо Екатерина увеличила грудь и ягодицы, сделала липосакцию и липолифтинг.

Публикация от Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) Май 4 2017 в 10:53 PDT

В результате мы наблюдаем девушку, похожую на куклу Барби. Блондинка, похоже, полностью довольна своим телом, потому что часто радует поклонников селфи в нижнем белье.

Публикация от Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) Мар 14 2017 в 10:34 PDT

И платья красотка выбирает с экстремальным декольте, чтобы мужчины подолгу разглядывали ее фото в Instagram и потом осыпали самыми лестными словами.

Публикация от Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) Апр 22 2017 в 3:26 PDT

Ранее в беседе с журналистами Колисниченко оправдывала свои частые походы к хирургу "эффектом обезьяны". То есть, мол, все участники "Дома-2" грешат тем, что с помощью пластики меняют свою внешность. Достаточно вспомнить Егора Холявина и Риту Керн с восьмым размером груди. А еще, по словам Колисниченко, перемены во внешности помогают ей прийти в себя после расставания с мужем Никитой Капелюшем.