У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Екатерина Колисниченко решилась на ринопластику. Звезда собиралась слегка сузить спинку носа и устранить небольшую асимметрию. Сейчас Екатерина приходит в себя после операции.

"Чувствую себя нормально. Вообще я не из тех, кто ноет. Да, сильно отекли глаза, заложен нос. Ощущение примерно как во время тяжелой ангины. Непривычно, что не чувствую запаха пищи. Это так странно – вкус без запаха, – рассказала Колисниченко корреспонденту Dni.Ru. – Но я знаю, что все это скоро пройдет".

Екатерина призналась, что сделала пластику по примеру других участников "Дома-2" – многие звезды реалити-шоу изменили форму носа. "Я посмотрела, какие классные носы делает хирург Гайк Павлович Бабаян, и решилась", – отметила экс-участница телешоу.

По словам Колисниченко, перемены во внешности помогают ей прийти в себя после расставания с мужем Никитой Капелюш. Впрочем, возможно точка в их отношениях еще не поставлена. "Недавно я давала интервью о том, как все плохо, а он неожиданно приехал, отвез меня домой из больницы, накормил вкусняшками. До этого мы не виделись несколько месяцев. Вообще я уходила, как иногда девушки уходят, чтобы он изменился. Но чуда не произошло. Вернее, так: я ушла, но думала, если он растопит мое сердце, я вернусь. Но он не стал этого делать..." – вспоминает девушка.

Напомним, Екатерина уже не первый раз пользуется услугами пластического хирурга. До этого она увеличила грудь и ягодицы, сделала липосакцию и липолифтинг.