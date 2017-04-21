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Страшные фото звезды "Дома-2" сразу после пластики

Рита Керн. Фото: instagram.com/rita666kern
Сексапильная брюнетка с восьмым размером груди Рита Керн напугала своих подписчиков в Instagram порцией фотографий из больницы. Звезда "Дома-2" показала, как выглядит ее лицо сразу после пластической операции.
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Накануне Рита поделилась видео, которое она сделала, лежа на столе у хирурга. Красотка без зазрения совести обманула всех своих почитателей, долгие месяцы моливших ее уменьшить грудь, похожую на два баскетбольных мяча.

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Керн сообщила, что врач наконец-то вытащит у нее импланты. Теперь она станет счастливой обладательницей "маленькой", по ее словам, груди третьего размера.

Конечно же, подписчики поддержали свою любимицу, потому что невозможно даже представить, каково это – каждый день таскать на себе несколько литров силикона.

Но не тут-то было. Звезда "Дома-2" всех обманула. С бюстом восьмого размера расстаться она не смогла. Как и с невинностью. Лежа на операционном столе, Керн со смехом сказала, что решила восстановить девственность, как другая звезда телестройки любви Либерж Кпадону. Однако это все шутки.

Изменениям подвергся нос пышногрудой дивы. Сразу же после операции Рита продемонстрировала в микроблоге свое лицо. Выглядит она так, будто побывала в драке.

"Жалко, что операцию не разрешили снимать, было очень весело! 20% времени я была под глубоким наркозом, остальное время в ясном сознании, но боль не чувствовала, ну если чуть-чуть только. Не очень приятно, когда тебя в сознании режут и шьют. Разговаривать запрещали, но под конец я щебетала, как попугай. Наркоз очень легкий был, быстро отошла за 1 час в палате и сразу в отель к себе поехала. P.S. И х***ь про макияж не несите, все было смыто перед операцией! У меня татуаж и реснички нарощенные плюс на губах блеск, что бы не сушило", – отчиталась перед неравнодушными пользователями Сети Керн.

Через несколько часов девушка показала уже в другом ракурсе свое изрядно потрепанное операцией лицо. "Ну вот, хорошею не по дням, а по часам, – иронично подметила звезда "Дома-2". – Еще недельку и гипс можно снять, синячки и отек пройдут, и будет у меня тоненький носик и большие глаза. Но правда дышать я смогу только в пн или во вт".

От этих снимков люди впали в шок и принялись, не стесняясь в выражениях, костерить Риту за оголтелую пропаганду пластической хирургии. Кто-то обиделся на брюнетку за то, что обманула и силикон из груди не вынула.

"А что с носом было? Вроде нормальный нос", "Во делать нечего людям!!", "Зачем?! С носом то, что было не так?! Зачем было идти на операцию?", "Блин, Рит, такой у тебя нос был симпатичный и аккуратный, ну вот, скажи, нафига?" – эмоционально отреагировали на поступок Керн, заболевшей пластикой, комментаторы.

Автор: Иннокентий Звездинский21 апреля 2017, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости

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