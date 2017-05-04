Почему Толкалину замуж не берут

Известная актриса Любовь Толкалина дала откровенное интервью, в котором рассказала о неудачах в личной жизни. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что ее ни разу не звали в ЗАГС.

Толкалина стала гостью передачи "С Божией помощью!" телеканала "Спас" и обсудила с ведущей не только религиозные вопросы, но и личную жизнь. Артистка поделилась со зрителям своими соображениями, почему ей не везет в семейной жизни.

В ходе интервью Любовь удивила словами, что ей никогда не делали предложение руки и сердца. "Мне ни разу не предложили быть женой, в силу разных обстоятельств", – обронила актриса.

Однако Толкалина верит в семейные ценности и в институт брака. "Женщина должна очень хорошо понимать и осознавать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя", – считает актриса.

Замужество многое меняет в жизни женщины. "Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях, – считает Любовь. – Как может. Как трава. Поэтому сложно сказать".





У Толкалиной нет ответа, почему она до сих пор не замужем. "Я не знаю. Это вопрос, наверное, не ко мне, а к Богу. Наверное, нужно чего-то очень сильно хотеть и пройти длинный путь. Чтобы потом ценить то, что у тебя есть", – рассудила артистка.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 4 2017 в 3:39 PDT

Звезда театра и кино убеждена, что всему свое время. "Все-таки, когда ты находишься в 16-летнем возрасте, в твоей жизни происходят неосознанные вещи… Если все как-то изначально не задалось, то ты должен прийти к этому своим умом. В обход. Прийти с уже накопленным знанием и желанием иметь семью. Но опять же я не могу сказать, что я не старалась. Просто это двустороннее желание. Стать единым целым не может один человек", – резюмировала Любовь.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 14 2017 в 4:49 PST

Напомним, в начале этого года, 2 января, Толкалина сообщила о разрыве с Егором Кончаловским. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала в Facebook Любовь. Они с режиссером были вместе 20 лет. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хотя и имеют общего ребенка – дочку Марию.