Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой

Егор Кончаловский стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Поклонники активно обсуждают откровенное интервью режиссера.

Несмотря на то, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались несколько лет назад (хотя об этом стало известно лишь недавно), поклонники пары никак не могут успокоиться и пытаются выяснить причину разрыва. Однако бывшие влюбленные предпочитают не обсуждать свои отношения с журналистами, впрочем, иногда делая исключения.

К примеру, о семейной жизни с Любовью Толкалиной Егор Кончаловский рассказал Лере Кудрявцевой в ее передаче "Секрет на миллион". Режиссер прямо заявил, что Любовь была "никакая" жена. Кончаловский не хотел обидеть бывшую возлюбленную, поэтому далее он отметил, что и самая обычная, домашняя и хозяйственная, супруга его бы не удовлетворила.

Поклонники активно обсуждают интервью Кончаловского в социальных сетях. Мнения у всех разные. "Люба, так неприятно было слышать, что вы "никакая" была жена... Зачем он так о вас?!", "Что он имел ввиду, что Вы жена никакая, утверждая приэтом, что ему не нужна жена типичная, с ужинами и т.д...странный какой-то...", "Бедная Люба.. он очень странный.." – выразили свое мнение фанаты на страничке Любови Толкалиной в Instagram.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 25 2017 в 5:36 PDT

По всей видимости, самой актрисе надоело, что ей и бывшему мужу перемывают косточки, потому что далее сама в комментариях написала: "Уважаемые посетители моей страницы. Призываю перестать высказывать свои домыслы относительно нашей личной жизни. Существуют причины до которых посторонним людям просто не додуматься)))))) версии и комменты наивны до смешного. Об истинной причине никогда не узнает никто)))и причина не в том что кто то плохой, а кто то хороший", – заявила Толкалина.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 26 2017 в 7:57 PDT

Также актриса сообщила, что выигрыш Егора с передачи пошел на благие цели. "удалось перечислить одной семье из фонда МОЙ МИО 200 000 выигранных Егором денег. Я счастлива))) " – сообщила актриса.