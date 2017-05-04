Ольга Орлова показала новорожденного сына

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, устроившаяся недавно ведущей на шоу "Дом-2", показала в Instagram трогательное фото новорожденного сына Артема. Мальчик появился на свет ровно 16 лет назад.

Отцом Артема является бывший муж артистки, бизнесмен Александр Карманов. Экс-участник телестройки Рустам Солнцев нашептал репортерам, что это именно предприниматель устроил Ольгу на проект ведущей, потому что он якобы возглавляет продакшн "Дома-2".

Артем – единственный сын 39-летней певицы, поэтому она холит его и лелеет. Парень, больше похожий на отца внешне (так посчитали пользователи Сети), учится в престижном учебном заведении. И нет сомнений, что влиятельный отец позаботится о счастливом будущем наследника.

4 мая Артем отмечает день рождения. Любящая мать посвятила ему полные нежности строки в Instagram. Орлова сделала коллаж из снимков новорожденного, маленького и уже совсем взрослого сына.

"Как быстро летит время! И тебе уже 16🙈, мой любимый мальчик! Я так рада, что аист принес мне именно тебя!!! Такого заботливого, веселого, рассудительного!" – обратилась к любимому отпрыску Ольга.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 4 2017 в 12:43 PDT

От некоторых слов исполнительницы ее подписчики даже прослезились. "Иногда, тебе приходится терпеть мое занудство по-поводу учебы и прочего, но в этом (в том числе) и заключается процесс воспитания, уж прости))) И когда я вижу, каким замечательным ты становишься, понимаю, что я делаю все правильно! Пусть всегда удача будет рядом с тобой!!! Будь здоров и счастлив, мой взрослый малыш !!! – пожелала сыну Орлова. – И знай, что за твоей спиной, рядом с Ангелом-Хранителем, всегда стоит мама, которая в любой момент подставит тебе свое плечо. Я очень тебя люблю ❤️❤️❤️❤️".

Моё �� ))) Когда ты успел вырасти???�� Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Мар 19 2017 в 9:31 PDT

Напомним, своего мальчика новоиспеченная ведущая "Дома-2" родила, когда состояла в отношениях с бизнесменом Александром Кармановым. Союз влюбленных распался в 2004 году. Артем остался жить с мамой. Некоторое время назад у них появился роскошный пес Бруно.

Публикация от Бруно (@bearcoat_bruno) Дек 18 2016 в 5:48 PST

Бывшей солистке "Блестящих", после ухода из группы начавшей сольную карьеру, периодически приписывают романы с разными мужчинами, но ни один из них Ольга не подтвердила. Своего сына Орлова воспитывает в одиночку. Наследник звезды эстрады учится в русской и английской школах, увлекается экономикой и в будущем планирует работать в банковской сфере.

