У Орловой и Бородиной на "Доме-2" появилась соперница
Похоже, 30-летняя Рапунцель устала заниматься исключительно амурными делами с другим жителем телестройки, 28-летним Дмитрием Дмитренко. Голова обладательницы длинных волос занята теперь карьерными планами.
В своих мечтах честолюбивая Ольга не скромничает. Девушка заявила в Instagram, что мечтает стать ведущей "Дома-2", одного из самых успешных и долгих проектов на отечественном телевидении.
Бузова до назначения на этот пост много лет провела на шоу, Бородина так и вовсе стояла у самых истоков вместе с Ксенией Собчак. Влад Кадони тоже успел полюбиться зрителям, прежде чем встал у руля.
Сомнения у фанатов телестройки вызывала только бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова, удивительным образом попавшая на площадку. По слухам, артистку в проект устроили по знакомству. Экс-участник шоу Рустам Солнцев нашептал репортерам, что Орлова пришла от бывшего мужа Карманова, который возглавляет продакшн "Дома-2".
Рапунцель тоже долго выслуживаться не пришлось. Судя по сообщению девушки, продюсеры шоу уже дали ей шанс попробовать себя в новом качестве. "Я хочу стать ведущей ! Это моя мечта 🙏😍 Буду идти к своей мечте, нужно работать много, не просто хотеть и ждать. #Ясмогу #Ястанулучше У меня сегодня была репетиция Лобного 🔥 Я провела Лобное место с участниками..." – похвасталась Ольга.
Не надо с завистью смотреть на счастливых людей , менее счастливыми они от этого не станут, но в такой момент ты можешь проглядеть своё счастье ☝️ Хейтеры , завистники , недоброжелатели Нам до вас нет дела! Дима Люблю тебя @dmitry_dmitrenko ❤️❤️❤️ #Дмитренко#семьяДмитренко#ОляРапунцель#ДмитрийДмитренко#ОльгаРапунцель#мысчастливы
Однако первая попытка Рапунцель устроиться ведущей "Дома-2" почти провалилась. "Были насмешки, недовольство, возмущение, ведущая отстой и т.д все как обычно, – пожаловалась на завистливых участников телепроекта эффектная брюнетка. – Я не удивлена 😄".
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