У Орловой и Бородиной на "Доме-2" появилась соперница

У ведущих шоу "Дом-2" Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Влада Кадони и Ольги Орловой появилась соперница. На их место метит яркая участница проекта Ольга Рапунцель.

Похоже, 30-летняя Рапунцель устала заниматься исключительно амурными делами с другим жителем телестройки, 28-летним Дмитрием Дмитренко. Голова обладательницы длинных волос занята теперь карьерными планами.

В своих мечтах честолюбивая Ольга не скромничает. Девушка заявила в Instagram, что мечтает стать ведущей "Дома-2", одного из самых успешных и долгих проектов на отечественном телевидении.

Бузова до назначения на этот пост много лет провела на шоу, Бородина так и вовсе стояла у самых истоков вместе с Ксенией Собчак. Влад Кадони тоже успел полюбиться зрителям, прежде чем встал у руля.

Сомнения у фанатов телестройки вызывала только бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова, удивительным образом попавшая на площадку. По слухам, артистку в проект устроили по знакомству. Экс-участник шоу Рустам Солнцев нашептал репортерам, что Орлова пришла от бывшего мужа Карманова, который возглавляет продакшн "Дома-2".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Май 2 2017 в 2:02 PDT

Рапунцель тоже долго выслуживаться не пришлось. Судя по сообщению девушки, продюсеры шоу уже дали ей шанс попробовать себя в новом качестве. "Я хочу стать ведущей ! Это моя мечта 🙏😍 Буду идти к своей мечте, нужно работать много, не просто хотеть и ждать. #Ясмогу #Ястанулучше У меня сегодня была репетиция Лобного 🔥 Я провела Лобное место с участниками..." – похвасталась Ольга.

Однако первая попытка Рапунцель устроиться ведущей "Дома-2" почти провалилась. "Были насмешки, недовольство, возмущение, ведущая отстой и т.д все как обычно, – пожаловалась на завистливых участников телепроекта эффектная брюнетка. – Я не удивлена 😄".