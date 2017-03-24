Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой. По мнению обитателей телестройки, артистка попала на периметр по блату.

В Сети многочисленные поклонники "Дома-2" активно обсуждают новую ведущую шоу Ольгу Орлову. В шоке находятся и участники реалити-шоу. По словам источника с проекта, изменения обитатели телестройки восприняли в штыки. О новой ведущей "Дома-2" высказался бывший участник Рустам Солнцев.

"Я общаюсь с ребятами. Они все прекрасно понимают, что Ольга пришла от бывшего мужа Карманова, который возглавляет продакшен "Дома-2". Ольга провела пока только одну программу, я не видел, как это всё обстояло, но те ребята, которые там были, они были, мягко говоря, не в восторге, но это вообще ничего не значит. Человеку надо подучиться, приноровиться, ей нужно понять смысл, темп этого всего. Ну а то, что все в шоке и легком недоумении, так это вообще ни для кого не секрет", – цитирует Солнцева Life.ru.

По словам Рустама, изначально на пост новой ведущей рассматривалась совсем другая кандидатура. "Был открыт кастинг, в котором был объявлен поиск какого-то очень молодого и сисястого дарования, так что все обескуражены. Я в любом случае за перемены и желаю Ольге Орловой, как человеку масштабному и великодушному, удачи и большого творческого пути", – сообщил Рустам Солнцев.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Дек 20 2016 в 12:11 PST

Напомним, недавно стало известно, что бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова станет новой ведущей "Дома-2". Певица составит компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони. Первый выпуск с новоиспеченной ведущей уже отснят и выйдет в эфир в ближайшие дни. Правда, пока Орлова не работает самостоятельно: дебютную программу она вела со своей тезкой Ольгой Бузовой.

