Непомерное богатство Киркорова и Лепса возмутило Лозу

Музыкант поражен доходам своих коллег. Хотя они ничего не создавали сами. Отсюда и явный перекос.

Журналисты любят публиковать списки самых богатых звезд. Вот и британский таблоид The Sunday Times составил собственный список. Пол Маккартни с супругой Нэнси Шевелл занял первую строчку среди лидеров по доходам. Вторым стал композитор Эндрю Ллойд Уэббер, а третье место досталось группе U2.

Юрий Лоза, обычно скептически настроенный по отношению к западным коллегам, на сей раз с выбором журналистов солидарен. Задело же музыканта всего одно обстоятельство. "Что самое удивительное, у них на первых местах находятся те люди, которые что-то создали, написали. У каждого из них есть какие-то хиты, песни, которые они создали сами. Это в основном композиторы – Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер и так далее. Поэтому я полностью согласен с тем, что они хорошо зарабатывают, это все очень логично и правильно, – заявил Лоза в интервью "Национальной службе новостей".

"У нас немного другая ситуация, – продолжает Лоза. – У нас авторы задвинуты глубоко назад, поэтому наши самые богатые люди – это те, которые ничего не создавали сами. Этот перекос, к сожалению, у нас в стране присутствует. Поэтому у нас самые богатые – Михайлов, Киркоров, Лепс, которые не пишут песен",

Если говорить про доходы названных Лозой артистов, то они, действительно, солидные. Но гораздо меньше, чем у западных коллег. Для сравнения, согласно данным промоутеров, Филипп Киркоров за свое часовое частное выступление получает около 100 тысяч евро. Пол Маккарти, как говорят, берет ровно в 10 раз больше.