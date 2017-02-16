Лоза встал на защиту Максаковой

Популярный певец сравнил оперную диву с декабристкой. Он считает, что весь скандал раздут искусственно и повода для метания копий нет.

Автор и исполнитель шлягера "Плот" Юрий Лоза считает историю с отъездом на Украину экс-депутата Госдумы Марии Максаковой и ее мужа Дениса Вороненкова бурей в стакане воды. "Тут и комментировать нечего, такая все это ерунда, – заявил Лоза корреспонденту Dni.Ru. – Захотел человек уехать в другую страну – имеет право. Тем более, она уехала вслед за супругом. Хочу напомнить всем в этой связи финал лирической мелодрамы 1997 года "Принцесса на бобах", где героиня Люся говорит о своем избраннике: "Я с ним. Он для меня и левый, и правый, и центровой. А все это мне до фени".

"Вспомните декабристок, которые шли за своими любимыми в Сибирь – мы же не считаем их преступницами, не клеймим, а, напротив, считаем героинями и снимаем о них фильмы, – уверяет Лоза. – Нелогичным кажется и исключение Максаковой и из рядов партии. Она никогда не высказывалась против чего-то, всегда следовала "генеральной линии", поэтому, напротив, надо было гордиться, что у нас на Украине будет свой человек – Мария могла бы быть эдаким засланным казачком и продвигать наши интересы. Точно так же, например, как многим хотелось бы видеть нашего человека в американском сенате".

Напомним, что скандал вокруг имени Максаковой разгорелся в начале недели, когда стало известно, что она с мужем уехали из России. Ранее ее супруг заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

