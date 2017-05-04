Михалкова ужаснула изменившимся лицом

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова ужаснула поклонников своим сильно изменившимся лицом. У звезды команды "Уральские пельмени" деформировались губы и подбородок.

Юлия поделилась в Instagram своим свежим снимком в профиль. Судя по хештегу #сексифото, Михалкова посчитала этот кадр удачным и даже привлекательным, но у многих ее подписчиков едва не случился инфаркт от испуга.

Пользователи Сети сообщили актрисе, что она вышла на снимке, мягко говоря, не очень красиво. Люди посчитали, что такие фотографии нельзя выкладывать в соцсети. Мол, они портят аппетит и настроение.

В изображение Михалковой явно вкралась какая-то ошибка. Может, виной тому неумелый фотошоп. Или юмористка могла пошутить и намеренно обнародовать искривленное изображение под сообщением с восхвалением салона красоты. Звезды иногда признаются, что им неприятно давать рекламу в своих аккаунтах, но приходится, чтобы было на что купить продукты и памперсы для детей. Вот некоторые и подходят к ситуации с юмором.

В любом случае, у Михалковой лицо на этом фото будто сплющило. Подбородок принял подозрительно неестественные очертания. И нижняя губа у Юлии вытянулась так, что любая мастерица делать на селфи утиные губы позавидует.

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) Май 3 2017 в 7:21 PDT

В итоге, если актриса и ждала комплиментов в микроблоге, то под ее снимком сплошь критика и вопли испуганных подписчиков. "фотошоп лишний((((", "Тонкая антиреклама салона?", "Мать моя женщина 😲😲😲", "Что с подбородком и губами???😫😫😫😫", "Реально... что с подбородком😖😕😔😞😦", "Юлька, фото жесть", "Не очень фото, губы уткой", "Юльчик, чего тебя так сплющило? )))", "Юляша – уточка", "😂😂😂😂 это прекрасно😂😂😂 салон и впрямь творит чудеса! 😂😂😂😂", "Фууу.... что вообще с ней 😱", "Страх", "Жуть какая !!!", "Фу страшная", "Сама хорошая, а губищи УЖАС", – негодуют комментаторы.

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) Апр 21 2017 в 4:09 PDT

К слову, если отбросить в сторону шутки и неумелый фотошоп, то Михалкова является на редкость симпатичной девушкой. И любые наряды, даже самые сложные, русской красавице к лицу.

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) Апр 20 2017 в 11:04 PDT

И в личной жизни, по слухам, у участницы команды КВН "Уральские пельмени" все хорошо. Мол, 33– летняя актриса встречается с политиком, депутатом Свердловской области. Сплетники поговаривают, что Юлия собирается в скором времени под венец, и поздравляют ее с возможной беременностью.