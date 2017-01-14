Михалкову поздравили с беременностью

Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда. После этого звезду "Уральских пельменей" начали поздравлять с долгожданной беременностью.

Актриса популярного шоу заинтриговала своих подписчиков. Звезда в канун Старого Нового года опубликовала трогательное фото, на котором левой рукой держится за животик, который прикрывают воланы из органзы.

Фото опубликовано Юлия Михалкова (@mihalkova) Янв 13 2017 в 10:32 PST

Фото опубликовано Юлия Михалкова (@mihalkova) Ноя 22 2016 в 3:51 PST

Фото, текст, а также хештег #вожиданиичуда, которым часто сопровождают свои посты беременные женщины, тут же позволили подписчикам актрисы сделать вывод о том, что она уже сейчас носит под сердцем ребеночка. Поклонники наперебой начали поздравлять ее с предстоящим материнством, а также желать своей любимице легких родов и счастья.

"Юлечка беременна? Как я ждала этого", "Только сейчас смотрели "Уральских пельменей", мужу говорю: "Юля беременна". Так и есть. Ура!", "Здоровья вам и легких родов! Поздравляю!" – не сдерживают своего восторга поклонники Михалковой.

Сама актриса пока никак не прокомментировала этот ажиотаж вокруг ее беременности. Вероятно, решила сохранить интригу.

Как писали Dni.ru, не так давно Юлия Михалкова признавалась, что наконец-то встретила мужчину своей мечты, с которым она хотела бы создать семью. Но имени своего возлюбленного актриса не называет. А вот мечтами о детях артистка делилась не раз. Звезда признавалась, что планирует подарить будущему мужу троих или четверых наследников.