Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине

Звезду "Уральских пельменей" привлекают щедрые и веселые. "Однажды дети и семья станут для меня самым главным", – уверяет артистка.

Участнице команды КВН "Уральские пельмени" Юлии Михалковой 33 года, но она пока не замужем. Хотя, если верить сплетникам, встречается с политиком, депутатом Свердловской области Игорем Даниловым. "Я уверена, семья и материнство – главное женское предназначение, – считает Михалкова. – Даже не собираюсь с этим спорить. И, конечно, однажды именно дети и семья станут для меня самым главным. Но я почти уверена, что смогу найти гармонию и баланс между семьей и сценой. И что будущий муж никогда не поставит меня перед категоричным выбором".

Рассказала она и о своем представлении о принце на белом коне. "Мой мужчина в первую очередь человек с хорошим чувством юмора, мудрый и щедрый. Щедрый во всех смыслах слова, не только в материальном. Щедрость поступков и душевных качеств имеет огромное значение", – заверила артистка.

Из-за жизненных перипетий она не переживает. "Я стараюсь не поддаваться унынию. Если вдруг становится немного грустно, смотрю любимые советские комедии. Стараюсь встречаться с родными. Они – моя поддержка, моя "батарейка". Рядом с любимыми всегда хорошо, становится светло на сердце. Все невзгоды уходят сами собой", – улыбается Юля.

А еще звезда "Уральских пельменей" дала всем полезный совет. "Я поняла, что не надо ничего бояться. И самое главное – не обращать внимания на поток негатива. Быть хорошим для всех невозможно", – цитирует Юлию журнал "Телепрограмма".