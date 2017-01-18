Заподозренная в беременности Михалкова отказалась от купания

Представители звезды намекнули на ее интересное положение. Поклонники в замешательстве.

Звезда шоу "Уральских пельменей" Юля Михалкова с большим уважением относится к православным обычаям. Актриса старается не пропускать основные праздничные службы. Шесть лет назад она впервые окунулась в крещенскую купель. С тех пор этот ритуал стал для Юли ежегодным. На прошлое Крещение ода даже своими руками вырезала Иордань на озере под Екатеринбургом. Однако, в этом году актриса решила отказаться от многолетней традиции.

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"В этом году, к сожалению, я пропущу рождественские купания. Врачи не рекомендовали этого делать. Со здоровьем, слава Богу, все в порядке. Просто решила лишний раз не рисковать. Врачей надо слушаться! Но, обязательно поеду к проруби со своими ребятами, буду поддерживать их морально, подавать горячий чай и полотенца", – рассказала Юля Михалкова в интервью Dni.Ru.

Напомним, что канун нового года звезда комедийного шоу озадачила своих поклонников, выложив в социальных сетях фотографию с сильно округленным животом. "Каких-либо комментариев относительно своей возможной беременности актриса категорически не дает. Что на самом деле стало причиной ее отказа от крещенского купания в этом году: недавняя простуда или действительно интересное положение Юли, мы не можем сказать", – сообщили представители певицы.