Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

Анастасия Волочкова поделилась свежим фото, на котором запечатлена топлес. Снимок вызвал бурный отзыв у ее фанатов, причем негативный – поклонники назвали ее "опухшей" и пристыдили за несолидный внешний вид.

Казалось бы, Анастасия Волочкова уже всем все доказала и показала – подписчики аккаунта балерины в социальной сети Instagram знают ее фигуру уже в мельчайших подробностях (чего стоят обожаемые Настей микроскопические бюстгальтеры и трусики-ниточки). Однако артистка полагает, что еще не полностью выработала свой потенциал.

На сей раз танцовщица решила добавить к своим пикантным фотосессиям сторонних наблюдателей и сделать их чуть ли не главными героями ее смелых замыслов. Так, Анастасия опубликовала снимок, на котором снята топлес. Грудь балерины прикрывает лишь пушистый кот Лакки. "Как же я люблю все белоснежное и красивое! И просыпаться я люблю тогда, когда пожелает душа.🌺" – сообщила в подписи к фотографии Волочкова.

Действительно, судя по внешнему виду артистки, проснулась она совсем недавно. Об этом свидетельствуют спущенная на бедра легчайшая ночная сорочка и растрепанные волосы. Кадр получил немедленную реакцию у многочисленных подписчиков Насти. Причем негативных комментариев оказалось в разы больше.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 4 2017 в 2:07 PDT

В частности, фанаты назвали Волочкову "опухшей" и посоветовали побыстрее удалить компрометирующий снимок. "Дно", "Озабоченная однозначно", "Слов нет", "Красивая женщина,но порой в таком возросте некрасиво такое выставлять.Дочка все смотрит и другие дети", "Мозги через шпагат вытекли...", "Господи, ну зачем ты голая?...", "А опухшая какая! Вчера хорошо отметили видать!", "Клинический случай", "Никакой эстетики(" – высказали своем мнение расстроенные подписчики.

Более того, одна фанатка буквально застыдила Анастасию. "Анастасия , вы себя позиционируете как балерину с большой буквы , Ну разве могла бы себе позволить такие пошлые фото майя плисецкая например?????!! Где же нравы , мораль???! Вы уж извините, но выглядете как голодный подросток , которому дали все напрокат !!!!!! Стыдно за такую ограниченную так называемую элиту общества, вот Николай цискаридзе стал бы свой торс демонстрировать !!!!' ???? Конечно нет!!!!" – обратилась к Волочковой разгневанная подписчица.