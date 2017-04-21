Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления

Анастасия Волочкова заставила встрепенуться своих поклонников, заскучавших без экстремальных шапагатов. Сексапильная балерина вышла в свет в "голом платье", доведя фанатов до исступления.

Давно уже не было такого оживления в микроблоге Анастасии. Танцовщица произвела настоящий фурор, явившись на празднование Дня рождения певца Ромы Жукова в прозрачном платье.

Тонкая кружевная ткань не сумела скрыть от глаз восхищенных зевак нижнее белье и чулки проказницы-балерины. А смелое декольте Волочковой и вовсе вдохновило мужчин на написание од в комментариях.

Такой необыкновенный вид Анастасии объясняется еще и тем, что она вместе с виновником торжества приготовилась выступить на сцене.

"Сегодня юбилей прекрасного Ромы Жукова! Мы с ним записали дуэт "Вселенная", музыку и слова к которому он написал. Сегодня исполним!" – сообщила в Instagram балерина, давно уже с переменным успехом пробующая себя в качестве певицы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 21 2017 в 11:02 PDT

Однако разве искушенной публике до искусства вечером в пятницу? Народ принялся комментировать нижнее белье артистки. "Стесняюсь спросить,это чулки просвечиваются?", "И трусы)))", "Чулки – полбеды.... а вот трусики белые -ужас полный....", "Настя!!!! Отвал башки! Вы нашли себе супер стилиста!! Я думаю вы друг друга поняли! И теперь еще больше будете нас радовать. Трусы очень с платьем сочетаются, никого не слушайте!", "Матерь божья!)) Платье в дырку, но зато кирзачи на месте! Настя, стилиста на мыльную стружку!" – потешаются "диванные" остряки.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 21 2017 в 1:32 PDT

Упомянутого выше стилиста Волочкова представила своим почитателям несколькими часами ранее. Он приехал в роскошный особняк балерины, чтобы подготовить ее к вечеринке. Звезда встретила мастера в банном полотенце.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 21 2017 в 7:35 PDT

В процессе наведения красоты Анастасия тоже особо с мужчиной не церемонилась и сидела перед ним в трусах и ... пуантах. Судя по лицу стилиста, его такими проделками не смутить. А вот чопорные подписчики балерины принялись дружно ее стыдить за, на их взгляд, неподобающий вид.